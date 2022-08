Siena, rivoluzione in Comune. Pnrr, Palio e cultura: ecco cosa cambia

Martina Ciliani 23 agosto 2022 a

a

a

A Siena approvata in giunta comunale una nuova macrostruttura per la gestione delle attività legate al Pnrr. Accanto alla creazione di una nuova Direzione Pnrr, l'altra grande novità riguarda la trasformazione dell'Ufficio Palio in un servizio a diretto controllo del sindaco. Sarà denominato Palio e affiancherà il servizio Ufficio stampa, Comunicazione e contenuti editoriali Palio. A rende note queste e altre predisposizioni una delibera dell'8 agosto che, firmata dalla giunta comunale senese, mette nero su bianco una prima necessità: riorganizzare la struttura amministrativa che si occupa delle risorse del Pnrr affinché sia, da come si apprende: “Funzionale alle esigenze di gestione, motivazione e valorizzazione del personale così da ottimizzare le migliori competenze maturate da ciascun dipendente in relazione alla rispettiva formazione personale o all'esperienza professionale acquisita”.

Valentini: "Dimenticato il progetto del Museo del Palio. Dalla giunta De Mossi il nulla assoluto"

Una riorganizzazione resa necessaria a seguito delle dimissioni date da Stefano Biagiotti, incaricato fino al 15 maggio, di presidiare le attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardanti il Comune di Siena. L'amministrazione intende dunque intervenire sull'attuale assetto, predisponendo come enuncia la delibera: “Una nuova Direzione Pnrr che possa gestire l'attività legata ai progetti finanziati con i fondi del Pnrr e a tutti quelli ritenuti strategici dall'amministrazione lasciando alla Direzione Nuove Opere l'attività ordinaria di progettazione e la gestione dei progetti di recupero, adeguamento e valorizzazione del Patrimonio culturale attualmente in essere attraverso la strutturazione di un ufficio denominato “Valorizzazione, recupero, adeguamenti Patrimonio Culturale". Non solo, il Comune intende potenziare la Direzione non a contenuto dirigenziale Cultura con il servizio “Progetti internazionali, ricerca finanziamenti” che d'ora in avanti sarà denominato “Direzione cultura e fundraising” comprendente il servizio: Teatri e cinema, sport e tempo libero, gestione impianti sportivi con il servizio Progetti Istituzionali, ricerca finanziamenti fino a ora collocato sotto la Direzione risorse finanziarie. Tale servizio dovrà svolgere le attività di monitoraggio, rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse a valere sui fondi Pnrr.

Lezzi: "Non c'è stato il pienone di Ferragosto. Per il Palio serve più promozione all'estero. Gli stranieri devono sapere cosa vengono a vedere"

Non è ancora tutto, visto che nella stessa delibera si apprende anche l'urgenza di una tutela delle attività afferenti il Palio: “L'interesse mediatico assunto dal Palio ha fatto emergere la necessità di una salvaguardia della Festa Senese, sia in merito alle attività di gestione sia per il ruolo della comunicazione istituzionale. Si rende allora opportuno potenziale l'ufficio Palio creando un servizio a diretto controllo del sindaco, denominato Palio, affiancato dal servizio Ufficio Stampa, Comunicazione e contenuti editoriali del Palio, per la gestione di tutte le attività di informazione, comunicazione e sviluppo del contenuto". Sarà poi potenziato anche il presidio del segretario generale su alcune delle attività strategiche per l'amministrazione senese. Tra queste si prevede la costituzione del servizio Partecipate, che gestirà i rapporti con tutte le partecipate dal Comune di Siena, svolgerà attività di controllo sulle società, di verifica sui propri organismi partecipati e di gestione dei rapporti finanziari. La variazione dell'assetto organizzativo riguarderà infine lo spostamento del servizio “Politiche abitative” dalla Direzione Nuove Opere sotto la Direzione Affari Generali e Istituzionali per “garantire una migliore gestione dei procedimenti amministrativi tipici del servizio”.

Vaccino Covid, dipendente delle Scotte sospesa: il giudice la reintegra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.