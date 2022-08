Siena, Valentini: "Dimenticato il progetto del Museo del Palio. Dalla giunta De Mossi il nulla assoluto"

Gennaro Groppa 23 agosto 2022 a

a

a

Ha creato dibattito e polemiche l’intervista rilasciata al Corriere di Siena dalla presidente di Federalberghi, Rossella Lezzi. Lezzi ha ricordato e ha sottolineato che nei giorni del Palio dell’Assunta non si è registrato il tutto esaurito nelle strutture alberghiere del territorio. Si è arrivati al 90% di occupazione delle camere, con tanti stranieri ma con meno italiani sulle. Lezzi ha criticato le politiche turistiche: “Serve una maggiore promozione di cosa è il Palio, da realizzare nei Paesi esteri. Per il Palio dell’Assunta non abbiamo raggiunto il tutto esaurito nelle strutture alberghiere del territorio. E quello doveva essere l’obiettivo, un traguardo che è già stato tagliato molte volte in passato”. E ancora: “Può sembrare incredibile ma abbiamo riscontrato che tanti turisti stranieri che erano a Siena nei giorni scorsi non sapevano esattamente cosa è il Palio – sono state le parole di Lezzi".

Lezzi: "Non c'è stato il pienone di Ferragosto. Per il Palio serve più promozione all'estero. Gli stranieri devono sapere cosa vengono a vedere"

Sull'argomento interviene Bruno Valentini, ex sindaco ed esponente del Partito democratico. Valentini ricorda che il progetto del Museo del Palio non ha trovato al momento un seguito. “L’intervista alla presidente di Federalberghi, alla quale certo non si può imputare alcun pregiudizio politico contro l’attuale giunta, è illuminante – spiega Valentini – Manca una adeguata promozione sia della città che del Palio. Inoltre, organizzare una pletora di mini iniziative e mostre, senza eventi di richiamo, pubblicizzati tempestivamente, è pressoché inutile per il turismo. Eppure sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per generiche finalità di promozione turistica, compreso il rigonfiamento degli uffici interni dedicati. Consulenze, studi specializzati, sondaggi, analisi di mercato, partecipazione a fiere, convegnistica. In gran parte soldi sprecati, spesso impegnati a fine anno perché la mancanza di programmazione ha obbligato a impieghi frettolosi. La mazzata della crisi Mps ha impoverito le disponibilità economiche del Comune dal 2010 in poi, ma l’azione di risanamento compiuta nel mandato precedente ha restituito grandi opportunità di spesa, mal destinate”.

Milani: "Violenta da Clodia come una Ferrari, non tutti possono guidarla. Ha battuto anche le cattiverie. Vi racconto la storia della testata"

Ancora Valentini: “La presidente di Federalberghi lamenta persino una insufficiente spiegazione di cosa sia veramente il Palio. Questa amministrazione aveva intelligentemente raccolto il testimone del progetto sul Museo del Palio, che poteva finalmente costituire un mezzo potente di divulgazione corretta della Festa e delle nostre tradizioni, in collaborazione con il patrimonio culturale e storico delle contrade. Come su tante altre cose, la giunta De Mossi aveva promesso mari e monti, dando incarichi e assicurando tempi rapidi. Anche in questo caso, il nulla assoluto. I cinque anni di mandato passeranno senza opere significative, ma con tanti annunci. Eppure una efficace promozione a Siena è possibile, come dimostra l’esempio citato dalla Federalberghi, ossia la comunicazione e l’organizzazione delle visite al Duomo. Purtroppo il Comune ha rinunciato a una collaborazione ad alta professionalità (che poteva anche essere un’altra rispetto a chi gestisce il Duomo) affidandosi a un soggetto inesperto come l’ex Siena Parcheggi, solo perché meglio controllabile. E i risultati sono drammatici per il Santa Maria della Scala. Costi alle stelle e a carico del bilancio comunale, programmazione inconsistente, crollo degli ingressi dell’80% mentre tutto intorno il turismo sta tornando o addirittura superando i livelli per Covid”.

Palio, il Masgalano 2022 alla contrada del Valdimontone. Cresti: "Atteso a lungo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.