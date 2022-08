Elezioni, in Toscana la Lega schiera Claudio Borghi capolista al Senato. Corre anche Nisini

22 agosto 2022 a

E' il parlamentare uscente Claudio Borghi il capolista della Lega in Toscana per il collegio plurinominale per il Senato. Il Carroccio, che fa parte della coalizione di centrodestra, ha presentato la lista dei candidati per la Toscana oggi alla corte d'appello di Firenze. Per quanto riguarda i listini plurinominali per la Camera i capolista sono il responsabile organizzativo regionale della Lega, Andrea Barabotti, la senatrice e sottosegretaria Tiziana Nisini e il deputato uscente Edoardo Ziello.

Per i collegi uninominali della Camera, la consigliera regionale Elisa Montemagni sarà candidata per Versilia-Massa-Carrara, Edoardo Ziello a Pisa-Empoli (U04) e Tiziana Nisini a Arezzo-Valdarno. Nel collegio senatoriale Pisa-Livorno correrà il parlamentare uscente della Lega, Manfredi Potenti.

"La Lega schiera candidati competitivi e abbiamo seguito quanto più possibile il criterio del legame con il territorio di appartenenza - commenta Mario Lolini, commissario regionale del Carroccio - Lo abbiamo fatto negli uninominali, così come nei plurinominali. Come partito, abbiamo l'obiettivo di consolidare in Toscana una tradizione che ormai ci vede da molto tempo protagonisti della scena politica locale, ma anche di aggiudicarci, come coalizione di centrodestra, quanti più collegi uninominali possibili, dando così forza al futuro governo del Paese".

