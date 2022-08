Covid, in Toscana meno ricoveri. Guarigioni più dei nuovi casi, ma ancora un decesso

22 agosto 2022 a

In Toscana i guariti dal Covid sono più dei nuovi contagi, diminuiscono quindi, seppur di poco, gli attualmente positivi. Purtroppo si registra un nuovo decesso. E' l'estrema sintesi del bollettino di oggi, lunedì 22 agosto. I nuovi casi ufficializzati sono 888 con un'età media di 53 anni. Il rapporto positivi/tamponi è del 13.4%. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale, secondo i dati diffusi dalla Regione, a 10.607. Complessivamente i contagi totali sono fino a ora 1.367.092. Gli attualmente positivi sono dunque 83.118 (-0,1% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 371 (-2 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto alla giornata precedente) di cui 17 in terapia intensiva (uno in più). Altre 82.747 persone positive sono in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-67).

