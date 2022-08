Siena, detenuto in permesso premio per andare a trovare la mamma, si ubriaca e finisce di nuovo in cella

22 agosto 2022 a

Non ha rispettato i suoi doveri legati a un permesso premio ed è stato riportato in carcere senza aver visitato la madre. E’ quanto è successo a un detenuto, che aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Siena l’autorizzazione a recarsi per due giorni a trovare la donna, residente in provincia. Il periodo concesso doveva cominciare sabato e concludersi oggi, lunedì 22 agosto, con l’obbligo di rispettare una serie di prescrizioni, tra le quali il divieto di fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

L’uomo non è però mai arrivato a destinazione ed è stato fermato dalla polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) della Questura di Siena, infatti, sono dovuti intervenire alla stazione ferroviaria del capoluogo, nel pomeriggio del 20 agosto, per dare supporto ai sanitari del 118 che erano stati chiamati per soccorrere una persona in stato di ebbrezza alcolica. Una volta giunti sul posto, i poliziotti lo hanno identificato, verificando che il soggetto, un 42enne nato a Chiusi, era detenuto presso la locale casa circondariale, dove deve scontare una condanna, con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio.

Nell’occasione, era stato autorizzato a fruire di 48 ore di permesso premio, ma non ha rispettato gli obblighi a cui doveva attenersi scrupolosamente, dal momento che aveva precedenti specifici a carico. Dopo essere stato accompagnato all’ospedale, per ricevere le cure del caso, è stato nuovamente portato in carcere in stato di detenzione, su disposizione dello stesso Magistrato di sorveglianza di Siena che aveva deciso di concedergli i due giorni di permesso per motivi di famiglia.

