Siena, abusi sessuali e minacce alla ex: anche mentre andava a denunciarlo in Questura

Claudio Coli 21 agosto 2022 a

a

a

Un incubo lungo mesi fatto di violenze carnali, minacce di morte, controllo ossessivo, aggressioni fisiche e vessazioni, portate avanti anche di fronte alle forze dell'ordine: la Polizia di Stato di Siena ha arrestato e posto in carcere un 47enne rumeno accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni a danno della ex, una connazionale di 54 anni, perseguitata per lungo tempo già a partire dai primi mesi della relazione. Un'ennesima vicenda di violenza di genere che ha avuto stavolta come cornice il centro di Siena, dove sono avvenuti, tra casa e strada, molti degli episodi presi in esame dagli inquirenti, ai quali si è rivolta la donna sfinita dai comportamenti dell'ex compagno, residente a Siena.

Stazione, continuano i bivacchi. Comune e Curia discutono sull'area dove accogliere gli immigrati

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo manifestava gelosia e possessività, tanto che la compagna veniva chiusa in casa per paura che incontrasse amici o un altro uomo. Nelle rare occasioni in cui usciva, l'arrestato era solito tempestare la donna di telefonate e messaggi attraverso i quali pretendeva di sapere dove lei fosse, intimandole di rientrare a casa. Il tormento era giunto a livelli così insopportabili che la 54enne per un periodo si era anche allontanata da Siena fuori regione per sfuggire al controllo dell'uomo, che però era riuscito a rintracciarla e a prometterle una nuova vita insieme, arrivando anche a licenziarsi dal lavoro per iniziare la convivenza.

Solo buoni propositi, perché nei fatti il tentativo di riprendere le redini del rapporto sarebbe naufragato, secondo le accuse, in una nuova spirale di violenze, continuate fino a pochi giorni fa, violenze che spesso, come riferito dalla Questura, la donna evitava di denunciare per paura di ritorsioni. Nella 54enne è maturata però la consapevolezza di voler porre fine all'inferno affidandosi alla Polizia, per una nuova abitazione protetta e le cure mediche. “A lungo la vittima – raccontano gli inquirenti - ha vacillato all’idea di lasciare la città e allontanarsi definitivamente dall’ex, che custodiva in casa tutti i suoi vestiti, i documenti (anche quelli per l’espatrio) e due gatti cui era particolarmente affezionata, ma la sua situazione economica non le permetteva ancora di rendersi indipendente. Più volte ha cercato di riprendere le sue cose dall’abitazione dell’ex ma lui la chiudeva in casa, lasciandola nuda ed impedendole di fatto di uscire. Altre volte la seguiva fino alla fermata dell’autobus o sul luogo di lavoro ingenerando in lei il terrore”.

Stupro di gruppo: la ragazza parla in tribunale

Colma di disperazione la donna nei giorni scorsi è tornata dalla Polizia per denunciare quanto accaduto, venendo addirittura seguita dall'ex compagno fino alla Questura di Siena in via del Castoro. Il 47enne però è stato fermato da alcuni agenti liberi dal servizio che avevano notato un atteggiamento sospetto. L’uomo sul momento ha provato a giustificarsi spiegando di risiedere nelle vicinanze, ma la bugia è stata presto scoperta. Non solo, anche nel corso della verbalizzazione da parte degli investigatori della Squadra Mobile l’ex ha inoltrato alla vittima varie chiamate e messaggi vocali e di testo che non hanno fatto che confermare i suoi comportamenti e fornire indizi degli atti persecutori. Un episodio che gli ha aperto le porte del carcere: il gip del Tribunale di Siena, su richiesta del pm, ha dato l'ok alla misura della custodia cautelare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.