Siena, stazione: nel parcheggio continuano i bivacchi. Comune e Curia discutono sull'area dove accogliere gli immigrati

20 agosto 2022 a

a

a

Un sacco a pelo, uno zaino per contenere quanto basta alla sopravvivenza e tanta tristezza. Nell'ultimo periodo immagini simili sono apparse un po' ovunque ai margini delle strade senesi. Accampamenti dalla stazione e all'antiporto, sotto tutti i riflettori il parco giochi di San Marco divenuto da maggio dormitorio a cielo aperto per gli immigrati pakistani, rimasti a Siena in attesa di accoglienza nei Cas o per effettuare la registrazione all'ufficio immigrazione della Questura. La situazione aveva già spinto nel luglio scorso il sindaco Luigi De Mossi a firmare un'ordinanza anti-bivacco, un provvedimento extra-ordinem che vieta di fermarsi, bivaccare, sdraiarsi sul suolo pubblico, sulle panchine o vicino all'area giochi riservata ai bambini nei giardini pubblici di viale Biringucci. Il provvedimento che sarà in vigore fino al 28 settembre, per ora ha consentito di ripristinare condizioni di normalità, almeno in quella zona, grazie al coinvolgimento delle associazioni di volontariato e al presidio esercitato dalle forze dell'ordine.

Palio, Leocorno in festa: il corteo della vittoria il 27 o 28 agosto

Purtroppo però il quadro non sembra del tutto cambiato visto che scene simili sono state nuovamente riscontrate in altri luoghi come nel porticato di Fortezza e, proprio due giorni fa, nel parcheggio sotterraneo della stazione. Insomma c'è ancora molto da fare per dare dignità a chi vive di disperazione e garantire migliori condizioni di decoro. Urge soprattutto capire come sarà effettuato il piano che il Comune e l'Arcidiocesi senese, coordinati dalla Prefettura, intendono attuare per la tensostruttura. Stando a quanto comunicato il 6 agosto infatti il comune, grazie al sostegno della protezione civile, avrebbe individuato una sorta di copertura per permettere alla persone senza fissa dimora di alloggiarvi ma non è ancora chiaro quale sarà l'area in cui dovrà sorgere.

Palio, il sindaco De Mossi: "Lo Straordinario? Limiti fisici e temporali"

Tra le ipotesi messe in campo nei giorni scorsi ci sarebbe la zona dietro la mensa della Caritas in via Mascagni anche se l'arcivescovo Augusto Paolo Lojudice aveva già fatto emergere alcune difficoltà: “E' uno spazio verde vicino e comodo ma c'è il problema tecnico della responsabilità civile e penale di queste persone. Va regolamentato”. Dalla Curia non sembrano infatti confermare ma nemmeno smentire tale possibilità: “Si sta dialogando con tutte le forze in campo, le diocesi e le associazioni di volontariato. Sono giorni importanti per trovare la soluzione definitiva”. L’assessore al sociale Francesca Appolloni chiarisce: “Occorre anche capire se tra i soggetti di cui si parla ci sono anche dei senzatetto, ovvero coloro che fanno la scelta di vivere per strada. Se uno di loro non vuole essere aiutato, anche solo per lavarsi e avere un pasto nei locali della Caritas, non può essere obbligato. E' un nodo complesso che, per essere sciolto, ha bisogno di tante realtà che collaborino sulla migliore opzione possibile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.