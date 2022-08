Palio di Siena, Leocorno in festa. Il corteo della vittoria il 27 o 28 agosto

20 agosto 2022 a

La pioggia ha frenato il Leocorno, che dopo la vittoria del 17 sera, con Violenta da Clodia e Tittia, si è ritrovato a osservare previsioni del tempo e nuvole in cielo per valutare quando e se uscire con il Palio di Anastasio per far sentire il proprio grido nel cuore di Siena. Di certo, però, l’acqua non ha smorzato l’entusiasmo per un volo sul tufo (è proprio il caso di dirlo) atteso per 15 anni: quello resta integro, anche se al momento alloggia solo in Pantaneto e nella Valle di Follonica.

Il giro della vittoria nelle altre contrade, giovedì, si è fermato dopo le prime tre tappe. “Eravamo già stati nel Nicchio e nel Valdimontone - spiega il priore Alessandro Mariotti - ma al momento di lasciare la Torre siamo stati costretti a interrompere tutto per le precipitazioni. Questo, però, non ha impedito alla nostra grande alleata, la Pantera, di renderci un omaggio, diciamo a domicilio. Il priore Paolo Vannuccini mi ha chiamato comunicandomi che la gente di Stalloreggi voleva assolutamente onorarci con un pranzo. Visto che non potevamo andare da loro per il giro, sono venuti loro da noi: ci hanno portato tutto con i furgoni e la dirigenza si è poi accomodata a tavola in nostra compagnia per brindare e festeggiare tutti insieme”.

Quanto interrotto, però, verrà riallacciato oggi: “Ripartiamo dalla prima contrada che era prevista nel programma, ovvero l’Oca, e poi via via visiteremo le altre, senza dimenticare il passaggio dal Duomo”. Non solo: già si programma il corteo della vittoria. “Ancora dobbiamo costituire la commissione, ma credo che la data sarà sabato 27 agosto, al limite domenica 28”. Proiettandosi oltre, ma siamo nel campo delle ipotesi, è plausibile che, come sempre successo negli anni scorsi, la cena della vittoria possa essere collocata una settimana dopo quella di chi ha vinto a luglio. Il Drago si metterà a tavola il primo ottobre, facile che il Leocorno allestisca il giorno 8.

