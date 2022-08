Palio di Siena, De Mossi: "Lo Straordinario? Limiti fisici e temporali"

19 agosto 2022 a

“Il Palio si può vedere da tanti angoli. Ci saranno meno polemiche, forse, ma qualche osservazione è inevitabile”. Il sindaco Luigi De Mossi ha reso omaggio al Leocorno dopo il trionfo della contrada di Pantaneto, facendo il bilancio di una Festa senz’altro più serena rispetto a quella di luglio ma ovviamente non priva di spigolature. “Nella Carriera i punti di vista sono più che soggettivi, perché il Palio è libertà – ha aggiunto il sindaco - Ciò che si nota sempre vedendo la Carriera più volte, perché ne siamo ipnotizzati, è che spuntano sempre nuovi dettagli. Se potessimo – ha ironizzato- parleremmo perfino di accordi tra i cavalli”.

Rispetto al Palio di Provenzano, la Carriera dell’Assunta ha dovuto affrontare un solo vero nemico: la pioggia. “Penso che il dio del Palio ci abbia messo alla prova – ha sorriso De Mossi - anche per vedere se l’organizzazione era all’altezza. E devo dire che gli operai, l’ufficio Palio e anche l’accompagnatore del mossiere hanno lavorato 24 ore al giorno, quindi il merito è certamente loro. La pioggia è stata intermittente, quindi ogni volta era necessario verificare che il tufo fosse a tenuta. Mi pare che da questo punto di vista si possano fare poche osservazioni”.

Il sindaco lo aveva definito il Palio della luce, dopo il buio della pandemia. “Dovevamo ripartire – ha spiegato De Mossi - ci sono state delle frizioni, ma d’altra parte nessuno è perfetto. Era però fondamentale fare i due Palii, poi la macchina va sempre più a regime e diventa sempre più performante. E sicuramente la Carriera di agosto, anche per tutta una serie di scelte che sono state fatte, ha risposto in maniera adeguata”.

Con un Palio appena consegnato alla storia, ce n’è un altro di cui non si riesce a non parlare e De Mossi non si è sottratto all’argomento. “Sullo Straordinario c’è un limito fisico per quanto riguarda l’Amministrazione, e anche un limite logico – ha affermato - Decidere oggi per un Palio straordinario significa avere tempi molto stretti, poi serve un’occasione, non possiamo farlo così. Con la fine della pandemia, vera, o della guerra, allora le cose potrebbero cambiare e quindi dobbiamo fare un ragionamento. A me come a tutti i senesi sono mancati quattro Palii e questo mi dispiace, ma non possiamo nemmeno rischiare, visto che prima o poi le piogge arriveranno e temo che non saranno così gentili come lo sono state negli ultimi giorni, consentendoci comunque di chiudere il cerchio”.

Il sindaco non si è poi sottratto a una battuta sulla sua eventuale candidatura alle prossime Amministrative. “E’ successo un fatto imprevedibile come le elezioni nazionali – ha concluso De Mossi - Non sto cercando un pretesto per allungare i tempi, ma dobbiamo capire quali saranno i candidati, visto che alcuni di loro fanno anche parte della mia giunta, quindi è necessario andare un po’ in avanti con i tempi. Non troppo in avanti, visto che i cittadini hanno il diritto di sapere chi è che si candida, ma questa situazione allunga inevitabilmente l’attesa”.

