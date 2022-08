Palio di Siena, le pagelle: Tittia tra le divinità, Carburo stacca un biglietto per il 2023. Scompiglio sparisce dai radar

Marco Decandia 18 agosto 2022 a

Piazza del Campo, ormai, è il parco giochi di Giovanni Atzeni: il record di 4 vittorie consecutive gli apre le porte riservate alle divinità di Piazza.

Palio, Tittia insaziabile dopo il nono trionfo in Piazza del Campo: "Voglio vincere ancora"



Tittia 10 Alza il nerbo dopo un monologo assoluto e dopo aver piazzato un esercito di fedelissimi. C’è poco da dire. Perfetto a cavallo, perfetto a piedi con le strategie, estrema consapevolezza di cosa intende fare la rincorsa. Si fa anche trovare leggerissimamente indietro quando si abbassa il canape, ma è questione di centimetri. Dopo un paio di tempi di galoppo è primo, poi amministra, divertendosi da par suo.

Grandine 7,5 Ci prova. Per un giro e mezzo è l’ombra più pericolosa sull’impresa dell’imperatore sardo-tedesco, senza in realtà mai impensierirlo. Poi Reo Confesso, preciso e affidabile ma senza un galoppo irresistibile, perde contatto. Murtas rimane comunque secondo a fare passerella.

Carburo 7 Partito benissimo, realizza che non c’è niente da fare ma capisce anche che il Nicchio non rappresenta un pericolo, quindi pensa solo a se stesso. Un Palio che è un buon biglietto da visita per garantirsi un posto nei dieci nel 2023.

Scompiglio 5.5 Dalla posizione più scomoda, di rincorsa, tiene sempre d’occhio la Tartuca e parte come un fulmine quando Remorex accenna ad allontanarsi dal canape. Esattamente quello che il popolo di San Marco si aspetta da lui in quella situazione. Solo che sparisce dai radar, galleggia nelle retrovie, e per un big che trova spesso il modo di finire nel poster, è un passaggio a metà. Si prende la soddisfazione di nerbare l’avversaria nel terzo giro.

Tamurè 5 Incoraggiante fino al primo Casato, fa di tutto per non perdere contatto dai migliori ma viene investito dall’Onda e chiude il debutto senza aver finito neanche un giro.

Gingillo 4.5 Posizione alta, quando è il momento di scattare tampona il Nicchio e si ferma. Risale fino al sesto posto ma esce da San Martino decimo. Resta intruppato nel crollo generale del primo Casato: non cade ma ormai è tutto inutile.

Brigante 4 Ha il cavallo che voleva e che ha cercato. Al primo Casato non è tra i primi, frana e innesca una caduta di massa. Serata da non segnare negli annali.

Scangeo 4 Gli è stato affidato Zio Frac, vincitore di luglio. Nessuno se ne è accorto.

Ares 4 Ha Remorex e non parte, recupera pochissimo e non si fa vedere. Potrà continuare a dire che è l’unico a non essere mai caduto dal biondo che fa impazzire il mondo. Innegabile: è la seconda volta che gli riesce.

Veleno II 3 Una sola cosa deve fare: ostacolare il cammino del Leocorno. Non ci si avvicina neanche e al primo Casato morde il tufo.

