Palio di Siena, Tittia insaziabile: "Voglio vincere ancora" dopo il trionfo numero nove

Dominante. Giovanni Atzeni ha fatto poker ed è arrivato al suo nono trionfo in Piazza del Campo. E dominante lo è stato in tutto, sin dalla scelta effettuata il 13 agosto. Ha voluto Violenta da Clodia, che aveva già montato in passato e che quindi conosceva bene. Ha smentito anche Massimo Milani, allenatore della cavalla, che alla clinica veterinaria del Ceppo aveva dichiarato che due fantini, vale a dire “quello che a luglio è arrivato primo (Tittia, ndr) e quello che è arrivato secondo (Bartoletti, ndr) preferirebbero non avere Violenta nel lotto”. Violenta alla fine nel lotto è entrata, mentre i capitani non hanno inserito Tale e Quale, e Atzeni è andato a montarla. Tittia è andato nel Leocorno, contrada che aveva la rivale in Piazza. Il fantino sardo-tedesco ha provato durante le prove i giusti spunti e allunghi, senza forzare mai. Ieri pomeriggio è partito in testa sia alla mossa che Bartolo Ambrosione ha invalidato che nella mossa valida. E poi ha preso il largo, vincendo nettamente. Dominando e controllando, da fantino eccezionale quale è.

Il Leocorno vince il Palio dell'Assunta. Tittia su Violenta da Clodia si prende la quarta Carriera consecutiva



“Non lascio niente al caso, ho dato il massimo – sono state le parole di Giovanni Atzeni dopo il giubilo in Duomo e al momento del ritorno in contrada. – La differenza la fa la testa, avevo la massima tranquillità. Violenta è stata fantastica, eccezionale. L’ho trattata sempre con amore e rispetto, l’ho trattata da donna. E non l’ho nerbata mai”. “Io ho sempre creduto tanto nelle qualità di Violenta da Clodia – ha proseguito il fantino – Vado molto di istinto e il 13 agosto mi sembrava che questa fosse la strada migliore da prendere. Zio Frac (con il quale aveva vinto a luglio, ndr)? Pensavo che in questo lotto fosse un soggetto di seconda fascia e che ci fossero cavalli più forti di lui”.

Il pensiero va poi a Massimo Milani, l’allenatore del barbero che ieri, dopo esserci andato vicino in passato, ha vinto il suo primo Palio: “Lui è un fenomeno – dice Tittia – Sa preparare alla grande i cavalli. Ho sentito quello che aveva detto al Ceppo su Violenta. Non era vero che qualcuno non volesse la cavalla nel lotto e a dimostrarlo sta il fatto che sono andato a montarla”.

C’erano molte favorite in questo Palio dal lotto alto di cavalli. Ma quando ad Atzeni viene posta la domanda su chi temesse di più la sua risposta è: “Il Columbu”. E d’altronde l’artigliata di Columbu ad Atzeni è passata alla storia: “Ma devo dire che oggi ero piuttosto sereno e credo che lo si sia visto”. C’è stato chi ha detto che Tittia scegliesse contrade che non avevano in Piazza la rivale. Stavolta non è andata così: “Mah, credo che la ragione stia dalla mia parte”, le parole del fantino sardo-tedesco. Poi il ringraziamento al Leocorno: “Ho avuto sempre un buon rapporto con questa contrada. Luigi Fumi Cambi Gado mi montò in un momento non semplice della mia carriera. Mazzuoli mi è stato vicino. Oggi questa contrada me la sono riguadagnata. Qui sono stato benissimo e sono stati tutti eccezionali”.

Una dopo l’altra arrivano le vittorie per Atzeni. Che è a quota 9 trionfi e che pian piano si sta avvicinando ai numeri di Trecciolino e Aceto. “Per me è un sogno che si realizza, sono felicissimo – ha dichiarato – Non penso ai record, è difficile arrivare a quei numeri. Ma io vado avanti, voglio vincere ancora, non mi voglio fermare qui”.



