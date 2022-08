Siena, il bollettino del Palio: tre fantini in ospedale. Per Sanna clavicola fratturata

18 agosto 2022 a

Tre fantini sono finiti in ospedale dopo il Palio dell’Assunta. La caduta al primo Casato ha coinvolto Carlo Sanna (Onda), Massimo Columbu (Civetta) e l’esordiente Federico Guglielmi (Giraffa): sono tutti stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena, in codice 2. Sanna ha riportato la frattura della clavicola, ieri sera gli accertamenti erano ancora in corso come per Columbu (condizioni non gravi). Guglielmi è stato dimesso.

Oltre a Brigante, Veleno II e Tamurè, è caduto anche il fantino del Nicchio, Federico Arri: per Ares non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est era presente in Piazza del Campo con le sue postazioni per assistere gli spettatori in caso di bisogno: gli interventi sono stati 25, quasi tutti malesseri provocati dal caldo.

Nella postazione Cappella quattro pazienti valutati e dimessi; al Casato un paziente valutato e dimesso; alla Mossa sei pazienti valutati e dimessi; a Fonte Gaia tre pazienti valutati e dimessi; a San Martino un paziente valutato e inviato in Cappella per osservazione. Per le ambulanze della cerchia esterna sei interventi effettuati con altrettanti trasporti all’ospedale Le Scotte, tutti in codice 1 (il meno grave).

