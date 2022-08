Siena, morto il professore Franco Bagnoli: è stato direttore della Terapia Intensiva Neonatale delle Scotte. Il cordoglio dell'Aou

17 agosto 2022 a

Lutto a Siena: è morto il professor Franco Bagnoli, già direttore della Terapia Intensiva Neonatale del policlinico Santa Maria alle Scotte fino al 31 agosto 2012. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese "esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professore - si legge in una nota dell'Aou - Neonatologo di fama mondiale, che ha avuto cura di oltre 50 mila neonati, il professor Bagnoli ha rappresentato una parte importantissima della storia della neonatologia italiana e senese. Fin dal 1968, quando le mamme partorivano nell’antico ‘Spedale di Santa Maria della Scala, il professor Bagnoli è stato una figura di riferimento per tutti i bambini nati a Siena, e ha continuato a curarli anche con il trasferimento alla Clinica Salus nel 1975 e infine alle Scotte nel 1999. Aiuto del professor Rodolfo Bracci, che ha ricevuto il Mangia d’Oro proprio per il forte impulso dato alla neonatologia senese, il professor Bagnoli è diventato direttore della Terapia Intensiva Neonatale dell’Aou Senese nel 1998, curando neonati gravemente patologici o prematuri e rimanendo sempre vicino alle famiglie anche con la fondazione della onlus “Coccinelle – amici del neonato”. Il suo testimone è stato raccolto dalla dottoressa Barbara Tomasini, sua allieva, che si unisce alle espressioni di profondo cordoglio della direzione aziendale nei confronti della famiglia e degli amici del professor Bagnoli".

