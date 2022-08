Palio di Siena, il meteo di oggi mercoledì 17 agosto. Che tempo fa: probabilità di piogge quasi nulla, si corre

17 agosto 2022 a

Il Palio dell'Assunta si correrà oggi, mercoledì 17 agosto. Ieri, martedì 16, la Carriera è stata rinviata a causa del temporale che si è abbattuto su piazza del Campo intorno alle 17. Ultima parola alle condizioni meteorologiche del pomeriggio odierno ma le previsioni per far sì che il Palio si corra ci sono tutte. "Tempo in deciso miglioramento grazie alla momentanea rimonta di un campo di alta pressione - si legge nel bollettino 40/2022 pubblicato dal Comune oggi e fatto da Meteo Siena 24 - Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con locali addensamenti pomeridiani che non dovrebbero portare a nessun tipo di precipitazione. Temperature in deciso aumento nei valori massimi con punte di +34°/+35°C. Ventilazione debole/moderata di scirocco. Umidità elevata nella notte (70-80%) in calo nelle ore pomeridiane verso il 40%". La probabilità di pioggia, secondo il bollettino, va dallo 0 al 10%, mentre le probabilità di rovesci superiori a 10 millimetri/orari e di temporali sono ferme allo 0 per cento. L'ipotesi di un nuovo rinvio sarebbe così scongiurata. Appuntamento alle 16,45 in piazza del Campo: Siena aspetta impaziente.

