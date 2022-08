Palio di Siena, la diretta video di La7 della Carriera di oggi, martedì 16 agosto 2022: telecronaca di Pierluigi Pardo

16 agosto 2022 a

Conto alla rovescia per il Palio dell'Assunta a Siena oggi, martedì 16 agosto. La Carriera sarà trasmessa in diretta tv, per la seconda volta, su La7. Un lungo collegamento da Piazza del Campo a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giovanni Mazzini. Per il giornalista sportivo, abituato più a sentirlo durante la cronaca di una partita di calcio che rispetto a quella del Palio, si tratta della seconda telecronaca. “Ho avuto un battesimo niente male”, dice Pierluigi Pardo: “Il Palio di luglio è stato davvero unico con appena sei contrade alla partenza”. La lunga diretta, che come detto comincerà nel pomeriggio con il corteo storico sarà intervallata da servizi e interviste.

Alle 19 in punto lo scoppio del mortaretto annuncerà l’uscita dei cavalli dall’Entrone e i dieci barberi si avvieranno verso il canape salutati da un tripudio di fazzoletti delle contrade che rappresentano. Si fa sul serio. Da questo momento i fantini dovranno onorare il giubbetto che indossano e lottare per portare il cencio nella contrada che ha riposto ogni speranza su ciascuno di loro. Tutto ciò che è stato prima è servito a preparare gli animi, a scandire un’attesa che sembra interminabile e man mano sempre più angosciante. Il Palio di luglio è stato vinto dal Drago che ha fatto corsa di testa respingendo nel finale il tentativo di rimonta della Torre. Grande festa per Giovanni Atzeni detto Tittia: il fantino sardo, nato in Germania a Nagold, arrivato a otto Carriere vinte. Oggi ci riproverà per il Leocorno, in sella a Violenta Da Clodia.

Ma alla fine, oggi, è stata la pioggia ad avere la meglio. Il temporale abbattutosi su Siena nel pomeriggio ha portato all'esposizione della bandiera verde e al rinvio della Carriera a domani, mercoledì 17 agosto.

