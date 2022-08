Siena, per il Palio una task force della Municipale da 72 poliziotti

12 agosto 2022 a

La macchina organizzativa del Comune di Siena è già operativa per i giorni del Palio di agosto e fra i compiti più importanti c’è quello svolto dalla Polizia Municipale: sicurezza e ordine pubblico, ma non solo, visto che il corpo rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la città e per i turisti.

“Un forte legame con la città e tutta la comunità senese – commenta il Comandante della Polizia Municipale Marco Manganelli – che si trasmette con un impegno costante e appassionato anche in questi giorni di Palio. Siamo consapevoli di essere un punto di riferimento per i cittadini e i turisti, questo ruolo ci riempie di orgoglio e responsabilità. Siamo a disposizione di Siena e della sua storia, che si compirà ancora una volta. A luglio abbiamo avuto un vero e proprio ‘battesimo’ per tanti nuovi vigili, la sinergia con coloro che da più anni sono nel corpo ha permesso di far crescere i meno esperti, alle prese con le tante sfaccettature della Festa e anche le sue regole non scritte. Desidero ringraziare tutto il Corpo della Municipale, sono convinto che anche per questa Carriera di agosto il lavoro sarà intenso e appassionato, andando anche oltre a quelli che sono i meri compiti assegnati quotidianamente”.

Saranno in totale 72 le donne e gli uomini della Polizia Municipale di Siena che saranno dunque impegnati nei giorni del Palio di agosto: il Comandante Manganelli sarà affiancato da 64 agenti e 7 ufficiali.

