Palio di Siena, i 64 cavalli promossi dopo le previsite

Si è conclusa la riunione convocata questa mattina (10 agosto 2022) dal sindaco con i capitani delle 10 contrade che correranno il Palio dell'Assunta. L'argomento più importante all'ordine del giorno era l'analisi dei risultati delle previsite, svolte nel fine settimana, per stilare la lista dei cavalli da ammettere direttamente alla Tratta e quali invece dovranno passare attraverso le prove regolamentate.

Carboni: "Più bomboloni ci sono e meglio è"

Promossi 64 cavalli: per chi si è presentato al Ceppo anche a giugno l'appuntamento è per il 13 mattina all'Entrone, per gli altri ci sarà da mostrare il serio impegno domani e il 12 sul tufo. Esclusi dall'elenco Schietta e Volpino, che a luglio si sono lievemente infortunati. L'equipe veterinaria, evidentemente, ha ritenuto che i postumi non fossero ancora del tutto smaltiti, anche se i due barberi sono apparsi in forma al momento delle visite.

Tra chi dovrà partecipare alle prove regolamentate, spiccano i big Remorex e Tale e Quale, oltre a nomi interessanti come Solu Tue Due e Tabacco. Vediamo chi sono tutti e 60, con i relativi proprietari

1. Abbasantesa – Nicola Dessì

2. Ani' De Marchesana – Brando Mariotti Bonucci

3. Antelios – Paolo Bossini

4. Antine Day - Mattia Chiavassa

5. Ardavli – Paolo Giachetti

6. Ares Elce – Fabrizio Macucci

7. Arestetulesu – Mark Harris Getty

8. Arrebocada – Sebastiano Vigilante

9. Astoriux – Marcello Roti

10. Aurus – Mark Harris Getty

11. Balentia – Mario Vannini

12. Banzay – Mattia Chiavassa

13. Benito Baio – Lorenzo Pellegrini Quarantotti

14. Biridi – Alessandra Paparozzi

15. Bombolo – Vittorio Vannini

16. Bombolone – Mario Savelli

17. Carismatica – Lorenzo Maria Vincenti

18. Carontes – Giovanni Fattorini

19. Cassiox – Alessandro Neri

20. Caveau – Filippo Toti

21. Chiosa Vince – Maurizio Carboni

22. Corallo Sardo – Nicolò De Matteis

23. Cossita – Carlo Sanna

24. Criptha – Antonino Vallone

25. Cupido Night – Mauro Bisconti

26. Dioniso Da Clodia – Vittorio Vannini

27. Remorex – Massimo Columbu

28. Rio Manigos – Maurizio Carboni

29. Rotegagiu – Roberto Meniconi

30. Solu Tue Due – Chiara Falciani

31. Symposyum – Massimo Columbu

32. Tabacco – Antonio Siri

33. Takatursa – Rachele Rosso

34. Tale E Quale – Lucia Toto

35. Teseo Da Clodia – Luca Francesconi

36. Tiepolo – Alessandro Favilli

37. Tout Beau – Tommaso Furielli

38. Trikke – Roberto Meniconi

39. Un'altra Te – Massimo Martelli

40. Unamore – Stefano Vanni

41. Ungaro De Bonorva – Harry Arthur Louis Westerman

42. Ungaros – Alessio Dominici

43. Unnighy – Mark Harris Getty

44. Urian – Massimo Columbu

45. Urmia – Mario Savelli

46. Vallerozzi – Mario Fracassi

47. Valorosa Gemma – Matteo Becagli

48. Varina – Marius Dantis

49. Vento Fresco – Tomaso Fenu

50. Veranu – Federico Arri

51. Zeniata – Gavino Carboni

52. Zenios – Laura Benocci

53. Zenis – Elvira Valenti

54. Zentiles – Dario Colagè

55. Zetanna – Luca Boldrini

56. Zeuri – Vittorio Vannini

57. Zeus Zeno – Romina Miseria

58. Zilla – Federico Guglielmi

59. Zio Rosas – Mark Harris Getty

60. Zirra – Mirian Dui

Columbu è sicuro: "Remorex può fare qualunque cosa"

Vanno direttamente alla tratta

1. Reo Confesso – Antonino Vallone

2. Violenta Da Clodia – Theodore William Thomas Westerman

3. Viso D'angelo – Niccolò Bianchi

4. Zio Frac – Enrico Bruschelli

Calbucci: “I cavalli esperti fanno il bene di tutta la Festa”

