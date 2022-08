Palio di Siena, attesa per il Drappellone realizzato da Andrea Anastasio

+++ Domani la presentazione

Gennaro Groppa 09 agosto 2022 a

a

a

Domani, mercoledì 10 agosto, a Siena sarà un giorno importante in vista della Carriera dell’Assunta. Al mattino si terrà la riunione tra veterinari e capitani: tema dell’incontro saranno ovviamente i cavalli e il resoconto dei veterinari post previsite del Ceppo. Poco dopo sarà resa nota la lista. Da verificare quanti cavalli (certamente pochi) potranno andare direttamente alla tratta senza passare dalle prove di notte. Queste ultime, come successo anche per Provenzano, saranno sviluppate su due giornate e si svolgeranno giovedì 11 e venerdì 12 agosto.

Ad agosto il mossiere sarà di nuovo Bartolo Ambrosione: "Sono orgoglioso"

Sempre domani, nel pomeriggio, alle ore 19, verrà svelato il Drappellone dipinto da Andrea Anastasio. Capitani delle contrade, autorità religiose, civili e militari saranno tutte al Cortile del Podestà per uno dei momenti più emozionanti di queste giornate. In Piazza del Campo c'è già il tufo, ormai l’atmosfera della festa è calda. A poche ore, appunto, dalla prima delle due giornate di prove di notte. La presentazione del cencio è affidata a Davide Quadrio.

Fronteggiamenti in Piazza del Campo: no alla perizia sui volti. Il processo va avanti

C’è attesa per vedere come i senesi accoglieranno il cencio di Anastasio. L’accoglienza tributata a fine giugno per il drappellone della pittrice inglese Emma Sergeant fu buona, l’artista rimase molto soddisfatta degli applausi ricevuti al Cortile del Podestà. Anastasio è un artista a tutto tondo e si occupa di svariati settori oltre alla pittura. Romano di 61 anni, ha studiato Filosofia, ha lavorato anche in India. Tra le altre cose disegna mobili e oggetti per aziende italiane protagoniste della scena internazionale. La sua ricerca è incentrata sulla manipolazione di oggetti, beni di consumo e materiali domestici.

Il comandante Magnanelli: "Palio e Municipale, legame stretto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.