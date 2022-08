Banca Mps, dalla Commissione europea via libera alla proroga e ai nuovi impegni del Mef

02 agosto 2022 a

a

a

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, una serie di impegni riveduti presentati dall'Italia, in sostituzione degli impegni originari sulla base dei quali la Commissione aveva approvato una ricapitalizzazione cautelativa della Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo si legge in una nota. Nel dettaglio La Commissione ha concluso che è accettabile la proroga del termine per completare la ristrutturazione della banca e per realizzare la vendita della partecipazione dello Stato italiano nella banca e l'insieme degli impegni rivisti controbilancia adeguatamente la revisione del termine. Su tale base, la Commissione ha concluso che l'aiuto che l'Italia ha concesso a Mps nel luglio 2017 rimane compatibile con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, poiché l'equilibrio generale della decisione originaria è stato mantenuto e ha approvato gli impegni rivisti.

Attesa per il cda di Banca Mps. Si tratta sugli esuberi. Salvini: "Io sul Monte dei Paschi ho le idee chiare"

Nel luglio 2017 la Commissione ha approvato il piano italiano a sostegno di una ricapitalizzazione precauzionale di Banca Monte dei Paschi di Siena, sulla base degli impegni presentati dall'Italia. In base a tali impegni, la banca ha dovuto attuare misure specifiche per ripristinare la propria redditività a lungo termine, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e garantire un contributo proprio adeguato per coprire le perdite ei costi di ristrutturazione. Questi impegni sono stati modificati per la prima volta nel settembre 2019. Inoltre, l'Italia ha dovuto vendere la propria partecipazione nella banca entro una certa scadenza.

Fase decisiva per Mps: entro novembre devono lasciare l'istituto 3.500 dipendenti

Alcuni degli impegni originari erano stati attuati tempestivamente. In particolare, Banca Mps ha ridotto le sofferenze ei costi operativi, ha migliorato le proprie politiche di gestione del rischio e ha rispettato una serie di vincoli comportamentali. Tuttavia, nel luglio 2022, l'Italia ha chiesto più tempo per adempiere ad alcuni altri impegni, in particolare per vendere la sua partecipazione in Mps e affinché Mps attuasse alcune disinvestimenti e proseguisse la sua ristrutturazione attraverso un'ulteriore riduzione del personale e dei costi operativi relativi a le entrate. Per ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza causate dalla proroga del termine, l'Italia ha proposto una serie di impegni aggiuntivi, come alcune ulteriori cessioni e disinvestimenti, ulteriori chiusure di filiali e il continuo obbligo di rispettare alcune limitazioni alle modalità di conduzione degli affari.

Lovaglio: "I problemi di Banca Mps in via di risoluzione. Nel 2024 utile vicino al miliardo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.