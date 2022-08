Siena, fuga di gas a Chiusi. Intervento dei vigili del fuoco

01 agosto 2022 a

a

a

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti nella serata di domenica 31 luglio, alle ore 23,15, per una fuga di gas presso lo stabilimento Liquigas, in località Querce al Pino, nel comune Chiusi, in prossimità del casello autostradale dell'A1. A seguito delle verifiche effettuate è stata rilevata la fuga proveniente da un'autocisterna parcheggiata all'interno dello stabilimento. L'intervento si è concluso dopo circa due ore e la situazione è tornata alla normalità.

