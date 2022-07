Siena, bosco in fiamme a San Gimignano: in azione anche l'elicottero Drago 60 da Cecina

31 luglio 2022 a

Incendio nel comune di San Gimignano, in località Fonte di Campaino. In azione i Vigili del fuoco del comando di Siena che dalle ore 14 stanno intervenendo per spegnere un incendio di bosco e sterpaglie nei pressi di alcune abitazioni. Sul posto, oltre all'autobotte arrivata dalla centrale di Siena, anche un elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina, personale Aib della Regione Toscana e anche una squadra dei vigili del distaccamento di Poggibonsi. Sul luogo del rogo anche il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci insieme a personale della Protezione civile. Le fiamme al momento sembrano circoscritte.

L'Italia brucia: nel 2022 in fiamme già 26mila ettari. In un mese 33mila interventi dei vigili del fuoco

