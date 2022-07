Pronto soccorso Scotte di Siena, attivato il sistema di allerta: via libera alla procedura per gestire l'eventuale iper afflusso di pazienti

30 luglio 2022 a

E’ stata adottata la procedura per gestire un eventuale iper-afflusso di pazienti in pronto soccorso all’azienda ospedaliero-universitaria Senese. Sono state messe a punto nuove misure, condivise con i professionisti, il 118 e l’Azienda Asl Toscana Sud Est per gestire eventuali ulteriori picchi di accessi. “In particolare - spiega il direttore sanitario dell’Aou Senese, Maria Francesca De Marco - è operativo un sistema di alert interno che si attiverà analizzando tre parametri: i pazienti presenti in pronto soccorso, i pazienti presenti in Obi, osservazione breve intensiva, e i pazienti presenti nell’Area Covid del pronto soccorso”.

“Superata una certa soglia verranno attivati ulteriori 12 posti letto dove saranno ricoverati i pazienti in ingresso dal pronto soccorso. Inoltre – prosegue De Marco - il 118, d’intesa con il pronto soccorso, in caso di iper-afflusso, non invierà più a Siena ambulanze con codici minori provenienti da altre aree e arriveranno quindi solo le ambulanze provenienti dall’area Senese, gli altri pazienti provenienti da fuori l’Area Senese verranno inviati ai pronto soccorso dell’azienda Asl Toscana sudest. I codici più gravi continueranno ad essere inviati alle Scotte, a prescindere dalla zona di provenienza dei pazienti”.

Inoltre, per quanto possibile, il 118 incrementerà l’invio di ambulanze dedicate alla dimissione dei pazienti che necessitano di trasporto sanitario in fase di dimissione, in modo da migliorare i flussi di scambio dei posti letto ed evitare che i pazienti dimessi attendano a lungo l’arrivo del mezzo.

“Sono tutte misure preventive – aggiunge il direttore del pronto soccorso, dottor Giovanni Bova – condivise e concordate per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli per tutti, pazienti, volontari e ospedale. Siamo a lavoro, come sempre, abbiamo analizzato le criticità insieme alla direzione aziendale che non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto, e abbiamo trovato le prime soluzioni utili, anche con un dialogo costruttivo e fattivo con il territorio, i volontari e le associazioni dei pazienti, dialogo che non è mai mancato”.

“Ognuno deve fare la propria parte – conclude il dottor Bova – e noi abbiamo sempre curato tutti e risposto ai bisogni di salute dei cittadini con impegno e dedizione. Stiamo facendo tutto il possibile per evitare criticità, soprattutto in questo periodo, con la recrudescenza dei contagi da Covid. Ben vengano le critiche costruttive, mantenendo la giusta considerazione per il lavoro svolto da tutti i professionisti del pronto soccorso e dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese”.



