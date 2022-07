Siena, battesimo per i nuovi testimoni di Geova. I fedeli nel Senese sono seicento

27 luglio 2022 a

Nei fine settimana di luglio e agosto si svolge on line il congresso annuale dei Testimoni di Geova. Il tema dell’evento in corso in tutto il mondo è “Cercate la pace”. Vi stanno assistendo tra i 15 e i 20 milioni di persone inclusi gli oltre 600 fedeli e simpatizzanti della provincia di Siena. Uno dei momenti più attesi è il battesimo dei nuovi fedeli per immersione totale in acqua. La cerimonia, spiega una nota, segue il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che si immerse nel fiume Giordano.

Per ragioni di cautela sanitaria, i battesimi sono stati organizzati in piscine private, al mare, nei fiumi o nei laghi rispettando le norme di sicurezza. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani che, dopo avere studiato la Bibbia, hanno deciso di diventare Testimoni di Geova. Rachele, 16 anni, si legge sempre nella nota, spiega perché ha deciso di diventare testimone di Geova: “Sono cresciuta in una famiglia cristiana, ma ho capito che dovevo scegliere personalmente quale religione seguire. Lo studio della Bibbia mi ha aiutata come giovane adolescente a guardare al futuro con fiducia, a scegliere buone amicizie e a impegnarmi ad aiutare altruisticamente altri“.

Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati 3.152, nel mondo 171.393. Tutti sono invitati a seguire l'evento dal sito jw.org, o tramite l'applicazione gratuita JW Library, nella sezione JW Broadcasting, oppure su varie piattaforme di streaming. Il programma è gratuito e non è richiesta alcuna registrazione. Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.

