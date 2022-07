Fornace di Arbia, raccolte 2.900 firme: i cittadini chiedono con urgenza la messa in sicurezza dell'area

Gennaro Groppa 23 luglio 2022 a

La petizione per chiedere di trovare delle soluzioni alle problematiche della Fornace all’Arbia si è chiusa con 2.900 firme di cittadini che sono state raccolte. Un numero che, stando alle dichiarazioni dei promotori dell’iniziativa, “è assolutamente soddisfacente”. Il problema si trascina da anni, da quando la ditta operante all’Arbia ha chiuso i battenti lasciando aperta la grossa questione del recupero dell’area e anche della messa in sicurezza di un sito nel quale è presente eternit e che quindi rappresenta quotidianamente un rischio e un pericolo per tutti gli abitanti della popolosa località a pochi chilometri dal centro cittadino. Sono passati già dieci anni da quando l’impianto della Laterizi Arbia non viene più utilizzato e l’area è ormai non solamente dismessa ma anche pericolosa da un punto di vista ambientale.

All’inizio di giugno i cittadini sono passati all’azione e vedendo che il problema persisteva nel tempo senza che venisse trovata una soluzione hanno deciso di dare vita ad una petizione per tenere alta l’attenzione su questo tema. Ora, un mese e mezzo dopo, la petizione viene chiusa con il passaggio ad uno step successivo. L’iniziativa è stata realizzata dalla consulta territoriale di Arbia insieme alle associazioni Avis, Il Campino e Sporting Gau.

Commenta così Francesco Zullino, ex amministratore del Comune di Asciano e oggi uno dei promotori della petizione: “C’è stata una risposta forte da parte della cittadinanza – sono le sue parole. – Il numero delle 2.900 firme raccolte è anche superiore a quel che ci attendevamo. A firmare sono stati tanti cittadini di Arbia ma anche persone che vivono nelle vicinanze e quindi in località limitrofe. Siamo contenti perché il tema rimane quindi assolutamente attenzionato, con questa iniziativa abbiamo dato forza alla voce dei cittadini. La speranza è sempre quella di trovare delle soluzioni alle questioni che poniamo, quindi soprattutto alla messa in sicurezza della ciminiera e al monitoraggio costante delle coperture in eternit”.

Ecco quindi i prossimi passaggi: “La prossima settimana – dice Zullino – faremo un incontro tra i promotori della petizione e decideremo come muoverci. Sicuramente chiederemo vari appuntamenti e consegneremo la petizione con tutte le firme raccolte. Chiederemo appuntamenti al prefetto di Siena Maria Forte, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli. E poi ancora a rappresentanti dei Comuni di Asciano, di Siena e di Castelnuovo Berardenga, ad Asl e ad Arpat”.

L’area della Fornace continua ad essere in vendita, senza che al momento ci siano tuttavia acquirenti. “Il problema generale non è di facile soluzione – commenta Francesco Zullino – e sappiamo bene che tutto è legato all’eventuale acquisizione dell’area”. La cifra richiesta è di 6 milioni e 633 mila euro. Il compendio è costituito da un grande appezzamento di terreno di circa 46.644 metri quadrati, sul quale sorgono vari edifici industriali attualmente in disuso. Gli edifici sono stati costruiti in più epoche e con varie tipologie edilizie che si sono “aggiornate” nel tempo. Le coperture sono rivestite in piccola parte da elementi in cotto mentre in grande parte i tetti sono ad onduline di eternit.

Il vigente regolamento urbanistico del Comune di Asciano parla della possibilità di avere, e di realizzare quindi, fino a 20 mila metri quadrati di residenziale e 800 metri quadrati di commerciale. E poi opere di urbanizzazione, parcheggi e verde pubblico. Si tratta di un progetto che, se realizzato, cambierebbe il volto di Arbia, con nuove abitazioni, negozi, parcheggi, una nuova area verde. Soprattutto una vasta porzione di terreno che al momento non è utilizzata e versa in pessime condizioni sarebbe in questo modo recuperata.

