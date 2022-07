Siena, conto alla rovescia per la vendemmia: scatta la ricerca degli addetti. Open day al centro dell'impiego

22 luglio 2022 a

Il Centro per l'Impiego di Siena e quelli della provincia si aprono al pubblico con l'Open day delle professioni agricole del 26 luglio. Si avvicina infatti il periodo della vendemmia e molte case vinicole del territorio sono alla ricerca di specifiche figure professionali da integrare per la fase della raccolta, e non solo.

Dal trattorista al cantiniere diversi i profili richiesti che fungeranno da supporto alle aziende fidelizzate con gli uffici pubblici. Martedì 26 luglio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30 gli interessati avranno dunque l'opportunità di recarsi al Centro per l'Impiego, senza appuntamento, e lasciare il proprio curriculum vitae oppure elaborarlo sul momento insieme al personale, sarà in seguito effettuato anche un colloquio. Stando a quanto fanno sapere dal centro per l'impiego senese, i curricula raccolti saranno sottoposti ad una scrematura primaria per poi passare al vaglio delle aziende. Saranno valutate le competenze e considerate anche le disponibilità delle richieste sul territorio.

Le aziende potranno allora visionare i profili e selezionare quelli più aderenti alla domanda. L'Open day si rivolge a tutti ma è particolarmente pensato per un pubblico meno informatizzato e, come sottolinea il personale, funziona anche per spingere chi non lo ha mai fatto ad entrare in un Centro per l'Impiego. Sarà quindi un'occasione importante per creare una vera e propria rete del lavoro sul territorio, in un settore di grande appeal. Dopo il turismo infatti quello vinicolo è il comparto più trainante sul territorio senese, un indotto che non ha a che fare solo con il lavoro in vigna ma anche all'interno delle strutture, nei magazzini, nella fase dell'imbottigliamento, nello stoccaggio e così via. Dal Centro per l'Impiego senese non hanno dubbi che possa essere un evento partecipato, così come è stato il primo Open day dedicato alle professioni del turismo. Realizzato a fine marzo, tardi rispetto ai tempi per l'impiego nel settore, ha avuto un ottimo riscontro con le circa sessanta candidature raccolte, insomma le premesse sono buone.

