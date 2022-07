Morte David Rossi, Carolina Orlandi: “Era vivo a portata di telecamera e nessuno è intervenuto, Mps ha responsabilità”

Aldo Tani 20 luglio 2022 a

Quel 6 marzo sbattuto in faccia. Tra video, foto e quella presa di posizione dei medici legali, che piega le gambe. Impossibile cercare di andare oltre, perché sapere che David Rossi poteva essere salvato, destabilizza. Allora, diventa difficile non puntare il dito contro coloro che qualcosa potevano fare. “La Banca Mps sulla morte di David ha necessariamente una responsabilità”, evidenzia Carolina Orlandi, decisa a non passare sopra all’occasione persa. “Questo non è accaduto perché nonostante sia stato vivo per 25 minuti a portata di telecamera, nessuno è intervenuto – afferma ancora la figlia di Antonella Tognazzi -. C’era una persona preposta e pagata da Mps (il portiere Massimo Riccucci, ndr), che era tenuto per lavoro a guardare le telecamere. Se questa persona avesse chiamato i soccorsi, David sarebbe qui a raccontare quanto accaduto”. Al termine della conferenza stampa i famigliari però non si possono fermare qui, perché a loro dire ci sono altre contraddizioni. “La prima cosa che mi ha lasciato senza parole è il ritrovamento video di questa telecamera numero 8, che fino a questo momento non era mai stato nominato – sottolinea Orlandi -. Questa telecamera ritrae due persone non ancora identificate che escono da un’uscita secondaria della banca, che dà su piazza dell’Abbadia, solo due minuti dopo la caduta di David. Al tempo ci fu detto che in banca a quell’ora non c’era nessuno. La cosa più grave è che quel video fu prima acquisito e poi cancellato”.

La superperizia: "L'ipotesi più probabile è che si lasciò cadere nel vuoto"

Azioni che sconcertano anche Antonella Tognazzi, vedova di Rossi: “L’aver reso pubblico che c’è un secondo video con due dipendenti di Mps che escono da lavoro con Davide agonizzante che non solo non intervengono, quando era impossibile non vederlo, ma nemmeno si presentano in procura, è gravissimo”. La donna, nonostante tutto, ha espresso la voglia di non fermarsi: “Non è stato acclarato nulla, di certezza ce ne sta una sola: un nuovo video, fino ad oggi inedito, e parzialmente cancellato, cosa gravissima. La mia convinzione è che David non si sarebbe mai suicidato, ma non per questo chiudo la porta a chi non la pensa come me. Però devono dimostrarmi il contrario”. Difficile mollare la presa pure per Ranieri Rossi, fratello di David: “Facciano le prove con un manichino vero e poi vediamo che viene fuori”. Un cruccio personale lungo sei anni. Da quanto fu utilizzato un vigile del fuoco da far calare da Rocca Salimbeni, ma con altezza e peso differenti da quelle del manager. A dargli fastidio anche l’accanimento di una parte dell’opinione pubblica sulla pista del suicidio: “Magari in questo momento c’è qualcuno che starà festeggiando. Io non ho mai visto in casi analoghi tutta questa voglia di sostenere un’ipotesi del genere. E’ evidente che qualcuno ha fretta di chiudere la storia per interessi personali”.

Caso David Rossi, si svelano le risposte della maxi perizia

Al fianco dei familiari anche gli avvocati Carmelo Miceli e Paolo Pirani: il primo legale di Orlandi e Tognazzi, l’altro di Ranieri e della madre. “Sono cose che gridiamo da anni e che finalmente oggi vengono confermate anche della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi - spiega Miceli in merito alle ferite non riconducibili alla caduta -. Adesso ancora una volta chiediamo quale procura spiegherà alla famiglia chi è stato ad aggredire David Rossi prima che volasse dalla finestra? La famiglia ha diritto o no a conoscere i nomi di questi aggressori?”. Gli fa eco il collega: “L’unica verità è che qualcuno ha procurato quelle ferite, dopo le ore 18, a David e quel qualcuno, anche nell’ipotesi del suicidio, resta non identificato”.

Caso Rossi, l'imprenditore Degortes: "Festini? Mai stati"

