Siena, caso David Rossi: si svelano le risposte della maxi perizia

Impossibile non tenerne conto. Quando i commissari questa mattina si ritroveranno di fronte, ci sarà una presenza in più: quella della crisi di Governo che rischia di far deragliare il lavoro della commissione che indaga sulla morte di David Rossi. Se i tentativi di mantenere al proprio posto Mario Draghi falliranno, l’organismo presieduto da Pierantonio Zanettin avrà vita breve. Fino a nuove urne nella migliore delle ipotesi e comunque in un tempo inferiore a quello preventivato solo qualche settimana fa.

In ballo resterebbero diverse audizioni e una relazione conclusiva da chiudere in fretta. Improbabile che si proceda con le prime, più plausibile che si cerchi di chiudere al meglio la seconda. Verrebbe meno anche la visita a Siena, prevista per il 12 e 13 settembre per eseguire l’esperimento giudiziale. Al di là delle difficoltà oggettive di riportare l’orologio indietro a nove anni fa, tutta l’operazione nel complesso risulterebbe monca. Per completezza va detto che il prossimo parlamento avrà la possibilità di creare una nuova commissione, come accaduto, per esempio, a quella sul sistema bancario, ma dipenderà da diversi fattori.

Primo tra tutti la concreta possibilità di chiarire le eventuali zone d’ombra rimaste. Molto dipenderà anche dagli esiti della maxi-perizia, che l’organismo parlamentare ha affidato ai reparti speciali dei carabinieri. Le conclusioni saranno presentate oggi alla commissione dagli alti ufficiali coinvolti nell’operazione. L’audizione, che sarà secretata, durerà per tutto il giorno. Si inizia alle 12 con il colonnello Sergio Schiavone. Insieme a lui alcuni massimi esponenti del Racis: Paolo Fratini, comandante della Sezione balistica, Claudio Ciampini, comandante della Sezione di fonica. Poi, a seguire, Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale presso “La Sapienza”; Roberto Testi, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl “Città di Torino”; Antonina Argo, ordinario di Medicina legale presso l’ateneo di Palermo. E ancora, dalle 16.30, altri dirigenti del Racis. Massimo Giannetti, comandante del Reparto Tecnologie Informatiche; Giovanni Torcasso, comandante della Sezione informatica; Rudi D'Aguanno, addetto alla Sezione informatica. Infine i vertici del Ros. Rubino Tomassetti, comandante del Reparto Indagini Tecniche; Stefano Di Napoli, comandante della Prima sezione della stessa struttura; Marco Marzi, addetto alla Prima sezione. Domani, a Roma, si svolgerà una conferenza stampa per illustrare i risultati.

