Siena, allarme di Confindustria Toscana Sud: "Il settore rallenta, mancano addetti qualificati"

Confindustria Toscana Sud si è riunita pochi giorni fa per fare un bilancio della prima parte dell’anno e delineare le prospettive future. Elementi dettagliati da Fabrizio Landi (nella foto), vicepresidente e referente per il territorio senese.

Presidente Landi, l’anno è iniziato con problemi globali evidenti. Siena come ha risposto?

Nel primo semestre del 2022 le aziende sono andate abbastanza bene. Soprattutto nel settore manifatturiero. Tutto ciò in un quadro molto complicato. In particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia. Come Confindustria Toscana Sud abbiamo promosso un esperimento su Casole d’Elsa per trasferire alle aziende l’energia prodotta da rinnovabili in un contesto di comunità energetica.

Si può quantificare questa crescita?

I dati ancora non li abbiamo, ma la percezione è che sia stato migliorato quanto fatto negli ultimi sei mesi del 2021. Ora occorre prestare attenzione a ciò che ci attende. La seconda parte dell’anno si annuncia complicata.

Quali sono i punti di forza del territorio?

La manifattura, che punta prevalentemente su aziende medio-piccole. Abbiamo diverse attività che si basano su prodotti per la famiglia. La pandemia ha spinto questo mercato, mentre ha penalizzato quello delle auto. Il territorio però è privo di imprese di questo settore. Poi il comparto delle scienze della vita, che può vantare una filiera completa. Per tradizione e conoscenze, su questo versante Siena è una realtà unica nel Paese.



La guerra si fa sentire?

Per quanto riguarda l’energia, senza dubbio. Gli associati di Confindustria si stanno mettendo in gioco per produrre energia e controbilanciare la crisi. Gli altri effetti possono essere legati alle difficoltà di reperire componenti. Quindi, paghiamo conseguenze generali. Nel dettaglio però non ci sono aziende legate prevalentemente al mercato russo-ucraino. Le nostre sfide perciò sono contrastare l’innalzamento del costo dell’energia e reperire personale qualificato.

Siete nella stessa condizione del comparto della ristorazione?

C’è difficoltà nel trovare manodopera qualificata. A questo proposito nelle prossime settimane, insieme ad altre associazioni di categoria, lanceremo un festival dell’impresa per far vedere alle famiglie che luogo sono le fabbriche. Noi dobbiamo far passare l’idea le imprese sono delle opportunità di professionalizzazione. Questi sono i temi sui quali possiamo intervenire. L’industria non è rallentata soltanto dalla mancanza di componenti ma anche da quella di profili pertinenti.

Possiamo aggiungere anche l’assenza di infrastrutture adeguate tra gli elementi penalizzanti?

Si e lo abbiamo affrontato di recente. Abbiamo partecipato a vari incontri sulla stazione dell’alta velocità. Noi spingiamo affinché venga collocata nel sud della Toscana, a prescindere dal Comune. Poi, c’è un problema storico legato alla linea Firenze-Siena-Chiusi. E’ una priorità migliorare il quadro generale.

Il nuovo rettore Di Pietra è convinto che l’Università di Siena vada modificata per adeguarsi alle esigenze del mondo del lavoro. Quale può essere il punto di incontro?

Mi fa piacere che questo obiettivo sia stato inserito nel programma. A Siena arrivano tanti giovani per studiare. Noi dobbiamo vederlo come capitale futuro per le nostre aziende e lavorare per sfruttare al meglio questo potenziale.

Quanto pesa lo stop al Superbonus?

Dopo anni di crisi, avere uno strumento che favoriva la crescita, era importante. Va detto che è un investimento costoso per lo Stato e non so se nel lungo periodo sia sostenibile. E’ importante che comunque venga messo in piedi un meccanismo di incentivazione per far muovere il mercato, magari più mirato.

Giorni fa era a Siena la ministra Messa per inaugurare un laboratorio di ultima generazione. Quanto è distante la concretizzazione dei progetti governativi sul territorio?

Partiamo dal fatto che un’azienda leader su scala globale con quell’investimento conferma la presenza su Siena. Lo ha deciso perché è convinta che da noi ci sia l’atmosfera giusta per lavorare. In più attorno a quel laboratorio si può creare un’esperienza che può contaminare le realtà circostanti.

Quanto può incidere l’instabilità del Governo?

Le elezioni sarebbero state comunque a marzo, quindi ci attendevamo una certa instabilità. L’importante è che non si arresti il processo del Pnrr. Fortunatamente sono risorse premianti, perché è costruito in chiave competitiva.

Può arrestare l’operazione Biotecnopolo?

No. Io sono ottimista che a breve sia definito il tutto. E’ una legge dello Stato e quindi si tratta di normale amministrazione.

