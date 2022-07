Fronteggiamenti in Piazza del Campo: no alla perizia sui volti. Il processo va avanti

Sebastiano Coli 12 luglio 2022 a

Non servirà alcuna perizia per identificare i volti dei contradaioli coinvolti nei fronteggiamenti avvenuti dopo il Palio dell’Assunta 2015 sul tufo di Piazza del Campo. A deciderlo è stato il giudice Elena Pollini, che ha sciolto la riserva sull'accertamento che era stato paventato dal precedente giudice Ottavio Mosti, ma che è rimasto nel limbo a causa dello stop di oltre due anni che la pandemia Covid ha imposto al maxi processo che vede protagonisti 31 contradaioli di Onda, Torre, Nicchio e Montone con l’accusa di rissa aggravata. Una giornata importante perché le decisioni assunte dal Tribunale hanno messo un punto fermo sull'iter di un procedimento infinito di cui si inizia finalmente a intravedere il traguardo.

Il giudice Pollini era chiamato a esprimersi su alcune eccezioni sollevate nel corso della precedente udienza, a partire da quella presentata dall'avvocato Fabio Pisillo – cui erano associati vari colleghi, tra i quali figurano anche gli avvocati Luigi De Mossi, Alessandro Betti, Daniela Marrelli, Michela Guerrini, Cristiano Vecoli e Giulia Giannetti - sulla nullità del decreto di rinvio a giudizio, passando dalla questione del consenso dell'avente diritto, legata al fatto che i contradaioli in Piazza del Campo fossero presenti per difendere i propri colori (già rigettata da Mosti), fino alla nullità di altri atti conseguenti al fatto che i video emersi che filmano i fatti fossero frutto di un “collage” di immagini.

Il giudice ha rigettato tutte le eccezioni, compresa la richiesta di un'integrazione probatoria avanzata dagli avvocati Michele Bellandi e Bernarda Valente (circa l'ascolto dello storico Giovanni Mazzini), ritenendo superflua infine anche la perizia sui volti, che nelle intenzioni del precedente giudice doveva permettere al Tribunale di riconoscere ogni contradaiolo e stabilirne con esattezza la presenza sul tufo nei concitati attimi, grazie al lavoro di confronto tra le foto carte di identità e documenti e i volti visibili nella documentazione video raccolta dalla Polizia Scientifica. Il processo è stato dunque aggiornato a metà novembre, quando dopo le eventuali dichiarazioni spontanee degli imputati – per adesso nessuno dovrebbe prendere la parola in aula - inizierà la discussione tra le parti, con in prima istanza la pm Sara Faina che farà la sua requisitoria. La discussione procederà prima di Natale, quando il giudice potrebbe ritirarsi in Camera di Consiglio per emettere il suo verdetto, e se servisse è già stata fissata una eventuale terza udienza a metà gennaio.

