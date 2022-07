Palio, Alessandro Toscano, capitano dell'Onda: "Prima volta in Piazza senza la Torre. Saremo liberi di mente"

11 luglio 2022 a

A Siena la prima estratta per il Palio dell’Assunta è stata la Contrada Capitana dell’Onda, una grande gioia considerato che lo scorso luglio non era stata tra le dieci che avevano corso la Carriera: “È stata un’emozione enorme – afferma il capitano Alessandro Toscano - Uscire per primi era qualcosa a cui pensavo e la fortuna ci ha voluto bene, sono molto contento. È la prima volta che da capitano corro senza la Torre in Piazza, quindi sono curioso di vedere quello che succederà, ci andiamo più liberi di mente, con più gioia e serenità, poi dobbiamo essere bravi a costruirci il risultato”.

La sorte bacia Onda, Selva e Chiocciola. Le dieci contrade che correranno ad agosto

Per il fantino ci sono due nomi su tutti: “Carlo Sanna e Giovanni Atzeni sono molto bravi e ci auguriamo che possano venire nella nostra Contrada – prosegue Toscano - così come altri fantini altrettanto bravi con i quali cerchiamo di tenere i rapporti eccellenti. A seconda del cavallo cercheremo di avere la monta migliore. Come mossiere abbiamo proposto Ambrosione all’unanimità, quindi siamo convinti. Non voglio pensare al Palio di luglio, concentriamoci su quello di agosto. Dobbiamo tutti fare un bel Palio, le Carriere sono tutte impegnative. Ci saranno tre coppie di rivali in Piazza e questo è il bello del Palio”.

