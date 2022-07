Palio di Siena, il monito di Emiliano Muzzi: “Quanto accaduto faccia riflettere. Ad agosto dobbiamo avere 10 contrade in Piazza”

04 luglio 2022 a

Si parla di “riflessioni” da compiere dopo quanto è avvenuto nella Carriera di Provenzano. Di problematiche ce ne sono state tante: cavalli big assenti al Ceppo (Remorex, Tale e Quale, Rocco Nice), assenti anche soggetti di buon livello come Tabacco e Solu Tue Due, appena tre cavalli esperti arrivati alla tratta e con loro tanti soggetti giovani tutti da scoprire in Piazza del Campo. E poi tutto quello che è stato il racconto dei quattro giorni. Alla fine, poi, il Palio è stato corso solamente da sei contrade, un unicum nella storia della Festa. In città il dibattito e le polemiche erano iniziate già nelle giornate del Ceppo, quando alla clinica veterinaria i cavalli più noti ed esperti non erano stati portati alle previsite. Nei giorni scorsi varie situazioni hanno acceso gli animi fino alla Carriera. Parla della necessità di fare delle considerazioni anche il presidente del Comitato amici del Palio, Emiliano Muzzi.

Presidente Emiliano Muzzi, cosa è successo?

“Intanto mi faccia fare i complimenti alla contrada del Drago, al capitano Jacopo Gotti, alla dirigenza e a tutto il popolo. Per rispondere alla sua domanda dico che sono successe tante cose sin dall’inizio. Io credo che in generale serva maggiore attenzione. Quanto è accaduto deve fare riflettere”.

Si è parlato di determinate strategie che starebbero dietro all’assenza di molti cavalli esperti per questa Carriera.

“Le strategie nel Palio ci sono sempre state. È ovvio che sarebbe stato meglio avere tanti soggetti che avevano già corso almeno una Carriera. Tuttavia da oltre due anni non si correva in Piazza del Campo e nessuno può essere certo nemmeno delle condizioni di quei barberi che comunque conoscevano già la conchiglia. Siamo tutti molto dispiaciuti, anche considerando quanti riflettori c’erano sul Palio e su Siena pure in questa occasione. Mi faccia dire un’altra cosa”.

Prego.

“Riflessioni e valutazioni credo che vadano fatte anche sul mossiere. Un conto è avere nove contrade al canape e un conto è averne cinque”.

Sono state incontrate delle difficoltà a San Martino: a suo avviso si è trattato di una casualità oppure c’era qualche problema in quel punto della pista?

“Qualche difficoltà c’è stata, come abbiamo visto. Chi di dovere farà le opportune valutazioni anche su questo aspetto”.

Cosa si augura di vedere ad agosto?

“Intanto spero di vedere dieci contrade che fanno il Palio. È bruttissimo arrivare al giorno del Palio con otto contrade, e con due contrade che non partecipano. Poi vedere le immagini di altri due cavalli che vengono portati all’Entrone è terribile ed angosciante per tutti i contradaioli ed i senesi. Per il Palio di agosto mi auguro tranquillità e serenità per tutte e dieci le contrade che prenderanno parte alla Carriera”.

