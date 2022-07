Palio di Siena, Ambrosione: "Pronto a tornare ad agosto. Se i capitani mi vogliono, sono a disposizione"

04 luglio 2022 a

“Se i capitani mi vorranno io sono a disposizione e sono pronto a tornare sul verrocchio ad agosto”. Bartolo Ambrosione sta meglio, dopo il problema di salute che gli ha impedito di fare da mossiere per il Palio di Provenzano. Il cambio “in corsa” ha portato per la prima Renato Bircolotti in questo ruolo nella Carriera che si è tenuta due giorni fa. Ma per l’Assunta potrebbe tornare Bartolo Ambrosione a gestire tutti i momenti della mossa. Per lui sarebbe il sedicesimo Palio, l’esordio sul verrocchio è ormai lontano nel tempo ed è datato nella Carriera di luglio del 2004.

Bartolo Ambrosione, come sta?

“Ora mi sento meglio, grazie”.

Ma ha avuto il Covid nei giorni scorsi?

“No, alla fine non era Covid. Ho avuto una febbre molto alta che è durata per alcuni giorni. Ho fatto tanti tamponi, ma sono stati tutti negativi al Coronavirus. Però non stavo bene e sono rimasto a casa, a Brescia, perché le mie condizioni di salute non mi permettevano di uscire”.

Come ha vissuto i quattro giorni della Festa?

“Con sentimenti contrastanti. Tenevo tanto ad esserci per il Palio della ripartenza ma su certe cose non puoi farci nulla. È andata così e devo farmene una ragione”.

Per il Palio di agosto lei è pronto per tornare sul verrocchio?

“Beh, questo non lo so. Mi rimetto alla volontà dei capitani, bisogna vedere cosa vorranno fare e quali saranno le loro idee e valutazioni”.

Quali emozioni ha provato sabato pomeriggio quando le contrade sono entrate in pista?

“Emozioni fortissime e intense. Un mossiere anche quando è sul divano è come se fosse sempre sul verrocchio. Mi era già capitata la stessa sensazione una volta che ero tornato a Siena a vedere il Palio da spettatore”.

È stata una mossa complicata, cosa ne pensa?

“È stato in generale un Palio sfortunato. Come si immaginerà io non parlo dell’operato di un’altra persona, non lo giudico. Posso dire comunque che è stato un Palio difficile, con cavalli difficili. Come si è visto, anche senza rivalità tra i canapi ci possono essere varie problematiche”.

Ecco, appunto, i cavalli. È più semplice per un mossiere gestire una mossa con soggetti navigati ed esperti della Piazza?

“Un mossiere deve cercare di gestire la situazione con ciò che determinate scelte portano ad avere. Poi non entro nel merito di situazioni e di questioni che con quello che faccio io non c’entrano niente”.

Lei comunque spera di tornare a fare il mossiere ad agosto, non è così?

“Sì, lo spero tanto. Vediamo cosa decideranno le dirigenze a questo riguardo, ancora non è il momento di dire altro”.

