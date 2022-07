Palio di Siena, Scompiglio: "Ho perso. Sapere che ho corso bene non serve"

Gennaro Groppa 04 luglio 2022 a

a

a

“Ho perso il Palio”. Sembra non darsi pace Jonatan Bartoletti, arrivato due giorni fa a pochi centimetri dal trionfo in piazza del Campo. Ha corso una grande Carriera su un soggetto esordiente come Viso d’Angelo. Ed è arrivato a un passo dalla vittoria nonostante alcune problematiche incontrate durante la corsa. Intanto alla mossa, dove ha perso il tempo ed è partito qualche istante dopo rispetto al Drago. Proprio alla mossa Giovanni Atzeni ha preso alcuni metri di vantaggio che alla fine, per come sono andate le cose nei tre giri, sono risultati cruciali. E poi al secondo San Martino Scompiglio ha avuto un inciampone, dal quale è riuscito a riprendersi bene, tirando su il proprio cavallo e riprendendo la corsa.

La felicità del capitano del Drago, Jacopo Gotti: "Emozione indescrivibile. Contrada unita, ci ha creduto"



Jonatan Bartoletti, lei ha corso comunque un grande Palio.

Ciò che conta è vincere. Di essere lì e arrivare vicino non me ne faccio molto. Forse a qualcuno può interessare e può bastare, a me no.

Ci sono tante polemiche sulla mossa che è stata data valida. Cosa ne pensa?

Penso che ci sono state delle mosse che sono state invalidate che erano migliori rispetto a quella che alla fine è stata giudicata buona. Eravamo tutti schiacciati, quella mossa finale era certamente da invalidare.

Viso d’Angelo ha mostrato un buonissimo motore.

Io ci avevo messo gli occhi sopra e alla fine penso di poter dire che non avevo sbagliato. Il cavallo mi piaceva, per vincere serviva un po’ più di fortuna.

Lei ha superato anche un inciampone del cavallo al secondo San Martino che ha messo a dura prova le sue capacità.

Quelle sono cose che in corsa possono capitare. E se a quello ci si aggiunge anche la situazione della mossa.... Il quadro si completa

Nei quattro giorni a San Martino si sono verificate varie difficoltà. C’è stato a suo avviso anche un problema con il tufo?

Non saprei. Forse anche le temperature caldissime che ci sono state in questi giorni hanno influito. Il tufo sembrava un po’ più duro del solito.

Come sono andati i quattro giorni che ha trascorso nella Torre?

Benissimo, è davvero una bella contrada, ma già lo sapevo. Le cose sono andate veramente bene.

Cosa ha pensato e ha provato sabato quando altre due contrade non hanno potuto prendere parte al Palio e intanto ci si avvicinava all’ora di mossa?

A un certo punto mi sono chiesto se ce l’avremmo fatta a correre questo Palio.

Con la testa è ora già proiettato al Palio di agosto?

Sì, è ovvio che sia così. Ma io sono in questa maniera per carattere, sarei proiettato già alla Carriera dell’Assunta anche se sabato sera fa avessi vinto. Anche se fossi arrivato primo avrei avuto voglia di ripetermi e certamente non penserei al Palio di agosto come ad una passeggiata storica.

Viso d’Angelo merita ora di essere inserito anche nel lotto di agosto, non crede?

Questa valutazione non devo farla io. Bisogna vedere come è rientrato dal Palio, poi alla Carriera di agosto manca ancora un mese e mezzo. Per quello che ha fatto vedere in Piazza, comunque, certamente può starci e può correre anche il Palio dell’Assunta”.

Lo starter aretino Bircolotti difende la sua mossa: "Palio nato male, ho fatto il possibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.