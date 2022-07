Palio, domenica 10 luglio l'estrazione per la Carriera del 16 agosto. Ecco le contrade che corrono di diritto

03 luglio 2022 a

Il Palio d Siena è tornato. Da sabato 2 luglio sera c'è solo una sola contrada padrona della città: il Drago. Le altre guardano al futuro. Tra una settimana, il 10 luglio, Siena si troverà di nuovo sotto alle trifore, per attendere il completamento del lotto della Carriera di agosto. Tartuca e Nicchio, con Provenzano, hanno saldato il conto con la giustizia e torneranno in lizza. L’Oca, invece, spera nella sorte per smaltire una delle pendenze che deve scontare, ma di certo non potrà essere sul tufo. Già sicure di un posto al canape, dunque, Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone, con due rivalità già presenti, quella tra Civetta e Leocorno e quella che vede coinvolti Valdimontone e Nicchio.

I cavalli stanno bene. Buone anche le condizioni di Zentile. Infortunio simile a quello di Quintiliano

Il futuro, dunque, avrà ancora il colore del tufo, ma non solo. Il ritorno della Festa dopo due anni è stato alimentato dall’entusiasmo dei senesi, che avevano fame di mettersi la pandemia alle spalle, ma ha vissuto un percorso a ostacoli culminato nelle sofferte esclusioni di due contrade. Questo farà riflettere. Non è piaciuto il lotto di esordienti, figlio della mancata presenza dei cavalli big alle previsite, con conseguente esclusione dalla Tratta. Al sindaco De Mossi è stato chiesto a gran voce di intervenire, ma lui ha ribadito di non avere voce sulle scelte dei proprietari. Di certo, trattandosi di soggetti che il Comune ha a protocollo, qualcosa in questo mese dovrebbe essere studiato per “invitare” chi di dovere a non lasciare nelle stalle i barberi più sognati e araldi di stabilità.

Le pagelle: Scompiglio frenato da una scivolata a San Martino. Ma Tittia è da dieci e lode

Anche perché gli animalisti sono sempre pronti a planare sulla scena, che dà una visibilità che altrimenti non avrebbero. Ne sa qualcosa l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente, con sede a Pregnana Milanese, che si è affrettata a presentare, una denuncia alla Procura di Siena per maltrattamento di animali nei confronti degli organizzatori del Palio. Il sindaco, al riguardo, ha commentato: “Valuteremo nei prossimi giorni come muoverci, appena avremo più chiaro il quadro della questione”.

Due fantini trasportati in ospedale e subito dimessi. Tra gli spettatori numerosi malori per il caldo

