Palio, i cavalli stanno bene. Buone anche le condizioni di Zentile. Infortunio simile a quello di Quintiliano

I cavalli del Palio di Siena del 2 luglio 2022 stanno bene. Anche Zentile. Lo spiega l'Amministrazione Comunale con una nota in cui sottolinea che "sono buone le condizioni cliniche generali di Zentile, il cavallo toccato in sorte alla Contrada della Chiocciola, infortunatosi durante il Palio. La diagnosi "deungulazione all'anteriore destro" ha ricordato il positivo decorso dell'analogo infortunio occorso al cavallo Quintiliano per il Palio del 2 luglio 2015. Zentile dopo un immediato intervento di pronto soccorso nel dopo corsa è stato trasportato con la nuova ambulanza del Comune alla Clinica "Il Ceppo" dove il dottor Raffaello Ciampoli e la sua équipe hanno subito iniziato la già sperimentata terapia".

Tittia: "Non è finita qui. E ora ad agosto tutti bomboloni. Prima di salire a cavallo ho pensato ad Andrea Mari"

"Solo contusioni - spiega ancora il Comune - senza conseguenze e prognosi di alcuni giorni per gli altri cavalli Schietta, Vitzichesu e Volpino, che erano stati oggetto di attenzione dei veterinari". Nella foto Quintiliano al galoppo dopo il recupero.

