Palio di Siena, vittoria del Drago con solo sei contrade in Piazza. Tittia nella storia: ottavo successo in carriera

Giovanni Atzeni, per tutti Tittia, porta il Drago alla vittoria del Palio di Siena, oggi 2 luglio 2022, il primo dopo il biennio di stop causa Covid. Tanti colpi di scena in Piazza del Campo, un'edizione destinata a fare storia perché - dopo l'esclusione di Istrice e Civetta dopo la procaccia di stamani, alla mossa sono stati costretti ad abbandonare il tufo anche Leocorno (infortunio cavallo) e Bruco (infortunio fantino dopo caduta alla quinta mossa). Dopo quasi cinquanta minuti la mossa valida, con appena sei contrade, e che ha visto Tittia correre in maniera superba e resistendo nel finale al tentativo estremo di rimonta da parte della Torre.

Carriera con sole otto contrade. Istrice e Civetta escluse, non saranno in Piazza

Per Tittia si tratta del terzo Palio vinto consecutivamente dopo "il cappotto" del 2019, l'ottavo in carriera con cinque contrade diverse. Grande festa per il popolo del Drago.

Il sindaco De Mossi: "Decisione sofferta, ma Istrice e Civetta escluse per garantire la tutela dei rispettivi cavalli"

