Palio, clamorosa protesta della Civetta dopo l'esclusione dalla Carriera

Clamorosa forma di protesta della Civetta che, dopo la decisione di questa mattina (2 luglio 2022), da parte del Comune di escludere il Castellare dal Palio di Provenzano, non effettuerà le sbandierate previste per la propria comparsa nel corso del corteo storico.

Questo il documento ufficiale diffuso dalla Cancelleria: "La Contrada Priora della Civetta a seguito dell’esclusione dalla Carriera del 2 Luglio 2022 ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del Palio manifesta in maniera netta e totale il proprio dissenso dal giudizio dato, a maggioranza, dalla Commissione Veterinaria, non concordando con quanto espresso dalla stessa in merito alle motivazioni dell’esclusione. La Contrada Priora della Civetta, fin dal verificarsi dell’episodio alla terza prova, ha effettuato tutti i corretti passaggi a tutela del cavallo e della Festa, ivi compreso il tempestivo coinvolgimento delle Autorità Comunali preposte".

"Le decisioni della Commissione Veterinaria - prosegue il comunicato - creano il rischio concreto di vanificare l’impegno che la città pone sia per valorizzare il ruolo delle Contrade sia per la tutela dei cavalli e della Festa. Per tutto quanto sopra la Contrada Priora della Civetta non effettuerà le consuete sbandierate nel corso della Passeggiata Storica".

