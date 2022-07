Palio di Siena, carriera con sole otto contrade. Istrice e Civetta escluse, non saranno in Piazza

02 luglio 2022 a

a

a

Quello di oggi, 2 luglio 2022, sarà un Palio con otto contrade in Piazza e non dieci. Alla provaccia, stamattina sabato 2 luglio, l’Istrice era assente. E’ stata esentata. Il cavallo non è stato ritenuto in condizioni di correre dopo lo scivolone nella prova generale. La Civetta si è presentata regolarmente ma dopo una visita della commissione veterinaria, il cavallo è stato riportato in contrada, anche in questo caso probabilmente non ritenuto in condizioni da parte della commissione veterinaria dopo la caduta nella terza prova, nonostante la regolare presenza nella prova generale.

Video su questo argomento Palio, l'Istrice cade nella prova generale: grande paura in contrada

I contradaioli della Civetta hanno protestato, occupando per diversi minuti la pista e quindi facendo ritardare l’ultima prova della Carriera. Alla fine hanno lasciato il Campo cantando e urlando con rabbia. Poco dopo è arrivata la notizia dell'esclusione delle due contrade, Istrice e Civetta.

Video su questo argomento Palio, l'Istrice cade nella prova generale: grande paura in contrada

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.