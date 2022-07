Palio, il sindaco De Mossi: "Vankook esonerato dalla prova per precauzione, qui amiamo i cavalli"

01 luglio 2022 a

Alla quarta prova del Palio di questa mattina, 1 luglio 2022, non ha preso parte la Civetta. Lo scivolone sul tufo di ieri sera ha provocato a Vankook un risentimento all'anteriore che ha richiesto l'immediato intervento dei veterinari del Comune, che si sono recati nella stalla del Castellare per valutare Come sta il barbero, in collaborazione con lo staff della contrada.

Dopo questo consulto, il cavallo è stato esentato dal correre stamani, ma il sindaco Luigi De Mossi ha spiegato: "Si tratta di una decisione presa per scrupolo, per preservare lui e perché Siena vuole bene agli animali. A quanto mi risulta, però, Vankook non ha alcun tipo di problema. Ho deciso di mandare i veterinari per fare un controllo perché, ripeto, qui siamo attenti alla salute dei cavalli. Un momento di riposo per il barbero della Civetta ci è sembrata la cosa più opportuna, poi nel pomeriggio faremo ulteriori valutazioni e ne discuteremo con i veterinari della Civetta".

Se l'allarme per le condizioni di Vankook rientrerà, non sarà più Valter Pusceddu detto Bighino a condurlo tra i canapi. La dirigenza, infatti, nella notte ha deciso di cambiare monta e di affidarsi a Sebastiano Murtas detto Grandine.

