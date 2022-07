Montalcino, Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: domani il matrimonio

01 luglio 2022 a

Sarà Montalcino, domani, a fare da cornice al matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale. Prima lo scambio dei sì in uno dei due palazzi comunali che ospitano le cerimonie nuziali e poi la festa che pare sia stata organizzata in uno dei resort di lusso della zona. Si parla del castello di Velona come probabile location, ma di conferme neanche a parlarne.

Le voci di una relazione tra la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi si rincorrevano da qualche tempo. Nell’agosto del 2020 le foto pubblicate da un settimanale avevano reso pubblico quel legame, mai confermato né smentito dalle dirette interessate.

Ora la conferma del sì, come certificato dalle pubblicazioni in Comune. Potrebbe essere lo stesso sindaco Franceschelli a presiedere la cerimonia, ma anche su questo non c’è conferma vista la concomitanza con gli impegni istituzionali che nel pomeriggio del 2 luglio vedranno il sindaco raggiungere Siena per il Palio.

