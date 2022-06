Palio di Siena, gli ospiti del Comune: politici, musicisti, attori e anche un mago

30 giugno 2022 a

Conto alla rovescia per il Palio di Siena che torna, sabato 2 luglio 2022, dopo due anni di stop causa Covid. Calendario fitto di appuntamenti per le ore della vigilia, intanto il Comune ha comunicato l'elenco dei suoi ospiti: politici, ambasciatori, musicisti, attori e anche maghi nel lungo elenco.

Ma chi sono, nome per nome, tutti gli ospiti? Ci saranno il senatore Manuel Vescovi, l'onorevole Salvatore Caiata, l'ambasciatore d'Austria in Italia Jan Kickert, l'ex ambasciatore a Panama e Direttore per gli Affari internazionali strategici dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Massimo Ambrosetti, il ministro dell'ambasciata tedesca a Roma Maria Adebhar, l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset, il console Usa a Firenze Ragini Gupta, il presidente del tribunale di Livorno Luciano Costantini, il capo ufficio generale dismissione immobili Geniodife Michele Caccamo, l'ambasciatore d'Irlanda in Italia Patricia O'Brien, l'ambasciatore di Taipei e Taiwan in Italia Andrea Sing-Ying Lee, il console onorario del Montenegro Alessandro Giannanti, il cantauote Edoardo Bennato, l'attore e direttore artistico del teatro dei Rinnovati e del teatro dei Rozzi Alessandro Benvenuti, il mago Silvan, l'avvocato Umberto Ambrosoli, il direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta, il sottosegretario di stato con delega ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini, l'onorevole Antonio Tajani e l'ambasciatore dell'India Neena Malhotra.

