Palio di Siena, seconda prova: ancora tensioni tra i canapi. Bene Pantera e Chiocciola

La seconda prova del Palio di Siena conferma la buona verve all'uscita dai canapi della Pantera e vede la Chiocciola fare un veloce ultimo giro con Zentile (ottimo Casato), prendere il comando e vincere.

Anche questa mattina, come avvenuto nella prima prova, si sono registrate alcune difficoltà e un po’ di tensioni tra i canapi. Protagonisti, in tal senso, Zentile della Chiocciola, montato da Giuseppe Zedde, e anche Uragano Rosso del Bruco, montato da Stefano Piras. La mossa è stata più veloce: dieci minuti, e le problematiche tra i canapi lievemente inferiori. L’ordine di ingresso tra i canapi è inverso rispetto a quello di estrazione: Torre allo steccato, poi Pantera, Civetta, Chiocciola, Bruco, Drago, Lupa, Leocorno, Istrice e Valdimontone di ricorsa. Escono in testa Pantera, poi Bruco e Torre. Al primo San Martino è il Bruco, con Piras su Uragano Rosso, a prendere il comando. Poi un giro e mezzo a buona velocità di Zentile.

Palio, nella prima prova subito tensione tra i canapi. Bene Pantera, Montone e Drago

