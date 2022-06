Palio di Siena, nella prima prova subito tensione tra i canapi. Bene Pantera, Montone e Drago

Gennaro Groppa 29 giugno 2022 a





Pantera, Valdimontone e Drago subito bene - soprattutto nell'uscita dai canapi - nella prima prova che si è tenuta nel pomeriggio in Piazza del Campo. Qualche difficoltà di troppo per l’allineamento delle contrade. Il cavallo della Chiocciola Zentile si è mostrato ieri un po’ irrequieto, incontrando difficoltà a rimanere fermo al canape e andando anche a strizzare le altre contrade verso lo steccato. Giuseppe Zedde ha avuto quindi lavoro da fare sul cavallo di 7 anni all’esordio in un Palio.

La prima prova ha l’ordine di ingresso al canape che segue quello di estrazione e quindi quello delle bandiere alle trifore. Valdimontone quindi primo al canape e allo steccato, con accanto Istrice, poi Leocorno, Lupa, Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera e poi Torre di rincorsa. Prima una mossa falsa, poi il mossiere Renato Bircolotti ha fatto uscire le accoppiate una volta dai canapi. Dopo quindici minuti ecco finalmente formarsi l’allineamento giusto e arrivare dunque la mossa valida, con l’accoppiata composta da Elias Mannucci e Una per tutti che ha preso il comando della corsa.

Dopo avere provato e tenuto una buona andatura per un giro Mannucci riprende in mano Una per tutti, e la testa della corsa viene presa dal Valdimontone con Mula su Vitzichesu. Dopo è Tittia a far accelerare Zio Frac e a conquistare la prima posizione, per poi cederla nuovamente al Valdimontone davanti alla Cappella. È quindi il rione dei Servi a vincere la prima prova. Nessuno spunto da parte di Torre, Leocorno e Istrice.

