Palio: l'assegnazione dei dieci cavalli alle contrade

Sono stati scelti i 10 cavalli che correranno il Palio del 2 luglio 2022. Dei tre esperti ci sono Una per Tutti e Schietta mentre Violenta da Clodia è stata esclusa dai capitani. Questi i prescelti, con relativo numero d'orecchio

1 - Una per Tutti

2 - Vizzichesu

3 - Volpino

4 - Schietta

5 - Vankook

6 - Zentile

7 - Uragano Rosso

8 - Viso d’Angelo

9 - Zio Frac

10 - Reo Confesso

Il primo cavallo chiamato è Vizzichesu, descritto come preciso. Va in sorte al Valdimontone

Seconda ghiandina per Vankook, che viene assegnato alla Civetta

Terzo cavallo Volpino, che viene affidato alle cure del Leocorno

Quarta assegnazione con Viso d'Angelo che va alla Torre e si registrano segni di soddisfazione nel popolo

A metà della Tratta viene estratta l'attesa Schietta, e l'abbinamento con l'Istrice provoca un boato

Sesto soggetto in sorte Zio Frac, che va nel Drago

Uragano Rosso è il settimo cavallo chiamato dal sindaco, che lo abbina al Bruco

L'altro soggetto esperto, Una per Tutti, è l'ottavo ad andare in sorte: lo porta via la Pantera

Nona chiamata per Reo Confesso, il più anziano del lotto: va alla Lupa

Resta Zentile, accolto con una certa soddisfazione dalla Chiocciola

Le chiarine sanciscono la fine delle operazioni, comincia il Palio

