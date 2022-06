Palio, 35 cavalli ammessi alla Tratta

28 giugno 2022 a

Al termine delle prove regolamentate, che si sono svolte ieri (27 giugno 2022) e questa mattina, il Comune ha diramato la lista dei cavalli ammessi alla Tratta di domani, 29 giugno. In tutto sono 35. Andiamo a vederli (tra parentesi il proprietario)

Sono 86 i cavalli ammessi alle prove di notte ma solo Violenta, Schietta e Una per tutti hanno già corso

Balzana (Augusto Posta); Lauretta Mia (Camilla Marzi); Reo Confesso (Antonino Vallone); Rio Manigos (Maurizio Carboni); Schietta (Anna Maoddi); Symposyum (Massimo Columbu); Takatursa (Rachele Rosso); Tiepolo (Alessandro Favilli); Tout Beau (Tommaso Furielli); Tristezza (Enzo Tansini); Una Per Tutti (Massimo Milani); Unamore (Stefano Vanni); Ungaro de Bonorva (Harry Arthur Louis Westerman); Unico Ozierese (Massimo Martelli); Uragano Rosso (Valter Pusceddu); Urian (Massimo Columbu); Urmia (Mario Savelli); Vankook (Giosuè Carboni); Vento Fresco (Tomaso Fenu); Viemmidietro (Massimo Milani); Vino Santo (Vittorio Vannini); Violenta da Clodia (Theodore William Thomas Westerman); Viso d'Angelo (Niccolò Bianchi); Vitzichesu (Lorenzo Pasquinuzzi); Volcan de Bonorva (Donatella Meucci); Volpino (Mark Harris Getty); Zaminde (Renato Gigliotti); Zeniata (Gavino Carboni); Zenios (Laura Benocci); Zenis (Elvira Valenti); Zentile (Mark Harris Getty); Zeus Zeno (Romina Miseria); Zinzula Sedilesa (Vittorio Vannini); Zio Frac (Enrico Bruschelli); Zio Rosas (Mark Harris Getty)

I fantini muovono le ultime pedine per la Carriera

I tre soggetti già visti sul tufo (Violenta da Clodia, Schietta e Una per tutti) sono tutti e tre presenti, come alcuni dei nomi più chiacchierati dopo il circuito in provincia, come Takatursa, Bankook, gli esperti (almeno a livello di prove di notte e Tratte) Lauretta Mia, Reo Confesso, Rio Manigos e l'attesa Zaminde, sorella di Sarbana. Adesso c'è attesa per domani, per capire quanti verranno portati all'Entrone e chi saranno i prescelti dai capitani

