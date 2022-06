Palio di Siena, 86 cavalli alle prove di notte: solo tre hanno già corso

26 giugno 2022 a

Il Comune ha diramato la lista dei cavalli ammessi alle prove di notte di domani, 27 giugno 2022, e martedì 28. Sono 86: Anda e Bola, Angelo Rosso, Anì de Marchesana ,Antelios, Antine Day, Aramis King, Ardavli, Ares Elce, Arestetulesu, Arrajulida, Arrebocada, Asfodelo Fresh, Astoriux, Aurus, Baaby Doll, Balzana, Benito, Benito Baio, Biridi, Bolina da Clodia, Bombolo, Bryan de Marchesana, Capriolo de Bonorva, Carismatica, Carontes, Cassiox, Caveau, Cheremule, Chiosa Vince, Circe da Clodia, Coca, Compilation, Corallo Sardo, Cossita, Criptha, Cupido Night, Dioniso da Clodia, Espoir de Brume, Lauretta Mia, Reo Confesso, Rio Manigos, Schietta, Sempreavanti, Symposyum, Takatursa, Teseo da Clodia, Tiepolo, Tout Beau, Tristezza, Un'altra te, Una per Tutti, Unamore, Ungaro de Bonorva, Unico Ozierese, Unnighy, Uragano Rosso, Urian, Urmia, Vallerozzi, Vankook, Vento Fresco, Veranu,Viemmidietro, Vino Santo, Violenta da Clodia, Viso d'angelo, Vitzichesu, Volcan de Bonorva, Volpino, Zaminde, Zeniata, Zenios, Zenis, Zentile, Zentiles, Zetanna, Zeuri, Zeus Zeno, Zilla, Zinzula Sedilesa, Zio Frac, Zio Rosas, Zirra, Zucarello, Zurigo.

Nella lista manca Unidos, così restano tre i soggetti che hanno già corso almeno un Palio: Violenta da Clodia, Schietta, Una per tutti. Ciò significa che gli esordienti assoluti per Provenzano saranno almeno sette, ma potrebbero anche salire a nove se i capitani, visto il livellamento in basso ormai palese, decideranno di non inserire Violenta da Clodia e Schietta che hanno dimostrato in Piazza tutte le loro qualità.

Tra gli 86 cavalli che hanno superato le previsite al Ceppo ci sono anche quelli di quattro anni, che faranno le prove di notte martedì. Il clou sarà invece domani, a partire dalle 5,30, con i potenziali debuttanti sul tufo, tra i quali i più chiacchierati sembrano essere Rio Manigos, Vallerozzi, Vankook, Takatursa, Unico Ozierese, Volpino, Vitzichesu, Reo Confesso, Zaminde, Zentile, Zenis, Ungaro de Bonorva, Uragano Rosso.

