Mps, nel piano industriale aumento da 2,5 miliardi e 4mila uscite. Lovaglio: "Ripartire da radici"

Utile di circa 900 milioni a fine piano, nel 2026, con un ritorno alla distribuzione dei dividendi dal 2025; completamento dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi e un piano di ottimizzazione delle risorse che prevede uscite volontarie per 4mila e una riorganizzazione delle filiali. Poggia su questi caposaldi il piano industriale di Mps presentato oggi dall’amministratore delegato del Gruppo Luigi Lovaglio e che dovrà traghettare la banca su nuove sponde ripartendo, come spiega Lovaglio, "dalle proprie radici, dalla forza del brand, dal talento delle persone e dalla propria vocazione di banca commerciale".

Nel piano illustrato ad analisti e stampa, Mps prevede un utile ante imposte pari a 705 milioni nel 2024 che salirà a fine arco di piano a 909 milioni con ritorno alla distribuzione dei dividendi a partire dal 2025, sulla base di un pay-out ratio del 30%. Il piano di Mps prevede poi un rafforzamento significativo della posizione di capitale della Banca a seguito del completamento dell’aumento di capitale di 2,5 miliardi atteso entro fine 2022 e che vedrà il sostegno del Mef. Il Cda, si legge infatti nella nota, "ha preso atto della disponibilità del Mef, titolare di una partecipazione pari al 64,23% del capitale sociale della Banca, a supportare le iniziative sul capitale che la Banca assumerà per il rafforzamento patrimoniale nel quadro del Piano Strategico 2022-2026, per la quota di propria competenza a condizioni di mercato".

Per raggiungere l’obiettivo al via un piano di uscite volontarie mediante il Fondo di Solidarietà che interesserà circa 4.000 persone, con un risparmio dei costi pari a 270 milioni su base annua a partire dal 2023, a fronte di costi di ristrutturazione pari a circa 800 milioni. In vista anche un’ottimizzazione della rete distributiva con la riduzione di 150 filiali (di cui 100 entro il 2024), che porterà il numero totale a circa 1.218. In arrivo anche una nuova organizzazione interna con la Direzione Chief Commercial Officer suddivisa in tre Direzioni, ciascuna delle quali sarà guidata da manager interni al Gruppo. Una svolta che per Lovaglio dovrà rappresentare "un primo importante tassello funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano, per snellire e velocizzare i processi con un’organizzazione più semplice e agile e una condivisione all’interno della Banca di tutte le competenze che metteremo al servizio della clientela, a cui saremo sempre più vicini".

