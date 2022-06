Mps, domani il piano industriale: si parla di 4mila esuberi

Aldo Tani 22 giugno 2022 a

Le carte sul tavolo restano coperte. Qualche indiscrezione qua e là, ma per conoscere il piano industriale di Mps sarà necessario attendere domani. Quando l’amministratore delegato Luigi Lovaglio prenderà la parola, gli occhi andranno su due elementi determinanti: il numero degli esuberi e la capitalizzazione.

Il primo sembrerebbe fissato a 4 mila unità. Le uscite, sempre su base volontaria, maturerebbero all’interno del 2022 e di fatto consentirebbero alla banca di ridurre di circa il 20% il personale. Una quota simile era stata delineata anche dall’ex ad Guido Bastianini nello scorso ottobre: allora però sembrava una cifra enorme.

Sull’aumento di capitale, da realizzarsi a settembre una volta avuto il via libera dall’Europa sul piano, la prospettiva è di un riassestamento da 2,5 miliardi. La competenza spetterà per due terzi al Tesoro, azionista di maggioranza con il 64%, e per la parte restante ai privati.

In vista di questo appuntamento, c’è stato un riposizionamento azionario. Generali ha fatto scendere la propria partecipazione dal 4,319% al 2,99%. L’operazione risale al 13 giugno. In rialzo invece le quotazioni di un altro colosso assicurativo, Axa. In campo ci potrebbero essere anche Anima, società del risparmio gestito, e Mediocredito Centrale. Soggetto pubblico che era entrato anche nella data room e che sarebbe interessato agli sportelli del sud.

Nel frattempo, il Consiglio comunale ha varato un documento unitario, che si concentra proprio sul piano industriale. A differenza di altre occasioni, dall’assemblea cittadina non sono emersi dei distinguo. Nell’atto si legge la necessità che il piano “preveda la possibilità che Siena rimanga la sede principale strategica e centro decisionale della Banca, in qualsiasi scenario, salvaguardando e mantenendo legati a Siena gli asset fondamentali per il sostegno e la crescita dell’economia locale”. Vengono avanzate anche alcune richieste in merito alla sostanza del piano stesso: “Sia di forte rilancio e non di mero e drastico dimagrimento”, contenga “una prospettiva strategica, oltre al necessario miglioramento dell’efficienza”. Di tutto ciò si dovrà fare carico il sindaco, a cui è rivolto un chiaro appello che lo chiama a interloquire con il Mef e a chiedere garanzie, in questo affiancato dal presidente della Provincia e da quello regionale.

Non manca poi un accenno alla situazione dei lavoratori: il punto di domanda più dibattuto in queste settimane. Aspetto che rientra in una serie di richieste varate dall’aula il 28 settembre scorso. Come la continuità del marchio, la permanenza della direzione generale in città e quella dello Stato nel capitale azionario.

