Covid, a Siena in un anno alle Scotte 18.879 giornate di ricovero

A Siena nel 2021 i vaccini ani Covid somministrati nel centro vaccinale dell’Azienda ospedaliera universitaria sono stati 83.393 dosi e hanno coinvolto, nei giorni di maggior attività (quando le somministrazione sono state anche 600 al giorno), fino a 15 medici, 3 farmacisti, 15 infermieri, 9 operatori socio sanitari e 6 amministrativi.

I ricoveri nella Covid Unit, invece, sono stati 1.082 per 18.879 giornate di degenza. Su un totale complessivo di giornate di degenza ordinarie di 161.506, le degenze per Covid hanno, quindi, costituito circa il 12% del totale. Per avere un ordine di grandezza sul personale mediamente coinvolto nei turni nella Covid Unit, per un numero di pazienti pari a circa 80, sono necessari circa 40 medici, oltre 100 infermieri e 50 operatori.

I tamponi processati dal laboratorio di microbiologia e virologia dell’Aous sono stati 324.828 di cui 225.677 molecolari e 99.151 antigenici (pari a oltre 1.200 tamponi al giorno per ogni giornata lavorativa). Gli anticorpi monoclonali autorizzati dall’Aifa somministrati sono stati 246 e 67 sono stati i pazienti arruolati per la sperimentazione degli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences.

