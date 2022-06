Siena, operazione antidroga all'alba in Valdichiana: undici misure cautelari

11 giugno 2022 a

A Siena operazione antidroga della polizia dalle prime ore di oggi, sabato 11 giugno. Gli agenti stanno eseguendo 11 misure cautelari - sei delle quali in carcere e altri 5 obblighi di dimora - nei confronti di cittadini albanesi e italiani ritenuti componenti di una presunta associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e hashish. Le misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze e della Procura di Siena, vengono eseguite in diverse zone della Valdichiana senese dai poliziotti del commissariato di Chiusi-Chianciano Terme, in collaborazione con le squadre mobili delle questure di Siena, Perugia, Arezzo e Brescia. I dettagli dell'operazione Drug Holiday saranno resi noti nell'ambito di una conferenza stampa che si terrà in questura a Siena. Interverranno, tra gli altri, il sostituto procuratore della Repubblica presso Tribunale di Siena Siro De Flammineis, che ha coordinato le indagini insieme alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, e il questore Pietro Milone.

Droga: sgominato gruppo trafficanti su rotta italo albanese, 10 arresti

